Príncipe William em The Reluctant Traveler: imagem além das palavras

Eugene Levy e Príncipe William Imagem: Reprodução

William aparece em Windsor Castle, lugar carregado de simbolismo e memória. Ali, onde sua avó, a Rainha Elizabeth II, viveu seus últimos anos, ele guia Levy pelos jardins e interiores, compartilhando impressões pessoais. Com sobriedade e delicadeza, admite sentir falta da Rainha e do avô, o Príncipe Philip. Reconhece, ainda, que 2024 foi "o ano mais difícil" de sua vida, marcado pelas doenças da esposa, Kate Middleton, e do pai, o Rei Charles III.

Para os padrões da família real, e em particular de William, essa é uma revelação de enorme peso. O príncipe que tantas vezes é descrito como reservado, quase inacessível, abre pequenas brechas para mostrar fragilidade. Mas tudo, claro, dentro do controle absoluto da narrativa: não há excessos, não há desabafo, não há risco. Até mesmo os momentos leves, como a cena em que brinca com Eugene Levy sobre beberem juntos, são calculados para humanizar sem perder a compostura.

Essa rara exposição contrasta com a figura do irmão, Harry, que construiu sua imagem justamente pelo caminho inverso: excesso de revelações, críticas públicas à instituição e à família, narrativas pessoais transformadas em livros, documentários e entrevistas explosivas. Enquanto Harry insiste em expor rachaduras, William insiste em consolidar a imagem de estabilidade. Se um dramatiza, o outro encena a serenidade.

E aqui está o ponto: quem é, de fato, o verdadeiro William? O homem que aparece no programa da Apple TV+ - elegante, sóbrio, até divertido - é também o William que há anos a Casa Real tenta vender: moderno, confiável, humano, mas acima de tudo preparado. A participação em The Reluctant Traveler funciona, portanto, como peça de comunicação, não apenas como entretenimento. Uma oportunidade de falar ao público internacional sem conceder uma entrevista formal, sem jornalistas, sem perguntas incômodas.

No fim, William continua sendo o que sempre foi: um príncipe moldado pela monarquia, que aprendeu desde cedo a dosar cada palavra e a transformar até a saudade em discurso público. A dúvida que persiste é se essa imagem controlada basta para convencer as próximas gerações - ou se, no fundo, o homem por trás da coroa continua a ser um mistério que apenas raros momentos, como este, deixam entrever.