Madonna lança Masterclass de Cabala após entrevista reveladora

Na entrevista, Madonna havia afirmado que não estava divulgando "nada" - mas já preparava em silêncio uma produção de mais de uma hora, gravada dentro de sua própria casa e dirigida por seu colaborador de longa data, Steven Klein. No fim, pouco importa a contradição: para fãs e seguidores da Cabala, o que vale é que ela está finalmente compartilhando seu conhecimento.

Madonna Imagem: Reprodução

Ao conversar com Shetty, Madonna reconheceu: "Eu não estaria aqui se não tivesse uma vida espiritual". Relembrou o trauma de ter perdido a mãe ainda criança - "sempre associei a maternidade à morte. Tive medo de perder minha carreira, minha identidade, mas foi a espiritualidade que me deu direção" — e falou de como sua imagem de força muitas vezes encobriu vulnerabilidades: "Não queria me apegar a nada que pudesse me ferir. Eu era como uma guerreira sobrevivendo. Mas precisei aprender a amar, a perdoar, a me entregar."

Essas reflexões ecoam diretamente nos temas do curso. Em uma das aulas, por exemplo, ela aborda o perdão como lição essencial e fala sobre como descobriu a força do amor incondicional. Na mesma entrevista, Madonna citou episódios dolorosos: a briga de anos com o irmão Christopher, que a "traiu" ao lançar uma biografia não autorizada; os pensamentos suicidas durante a disputa pela custódia do filho Rocco; e como sua fé foi escudo diante de críticas à sua aparência e personalidade.

A Masterclass do Zohar

O curso, batizado de The Mystical Studies of the Zohar, faz parte da plataforma Kabbalah Master Classes, criada pelo Kabbalah Centre. Ele tem como proposta tornar acessíveis os ensinamentos espirituais do Zohar por meio de aulas curtas, divididas em módulos, que podem ser assistidas sob demanda.