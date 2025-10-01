Jantar Medieval celebra o 30º Congresso da Boa Lembrança
A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, conhecida por unir sabores e memórias afetivas, promove no dia 7 de outubro o jantar oficial de seu 30º congresso. O evento será realizado em um cenário único: o Castelo Medieval de São Roque.
O chef Ailton Piovan, da Cantina Piovanelli, será o responsável por assinar o menu da noite, que celebra a tradição gastronômica italiana e brasileira. O jantar contará com entradas como pães, alcachofras, queijos, frios e antepastos, seguidas de carnes assadas - pernil bovino, porchetta, peru e peixe amazônico - acompanhadas por massas e arroz. Para adoçar, sobremesas clássicas como tiramisù e pera ao vinho com creme de doce de leite e mascarpone. Na taça, os convidados poderão degustar os vinhos Quinta da Pacheca Reserva Boa Lembrança (tinto e branco) e o espumante Ricordi 30 Cuvée Nature, além de água e refrigerantes, em serviço all inclusive.
Além da experiência gastronômica, cada participante levará para casa a cerâmica oficial comemorativa do congresso, símbolo que representa a essência da Boa Lembrança desde 1994: oferecer uma refeição marcante e, junto a ela, uma lembrança única e colecionável. O jantar será realizado das 18h às 23h, com ingressos já disponíveis pelo Sympla, incluindo todos os pratos, as bebidas e o item para colecionar.
SERVIÇO
Jantar Oficial do 30º Congresso dos Restaurantes da Boa Lembrança
Data: Dia 07 de outubro de 2025, terça-feira,
Horário: das 18h às 23h
Local: Castelo Medieval de São Roque - Estr. Turística do Morro do Saboó, 1601
Ingressos: Sympla
