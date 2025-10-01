Jantar Medieval celebra o 30º Congresso da Boa Lembrança

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, conhecida por unir sabores e memórias afetivas, promove no dia 7 de outubro o jantar oficial de seu 30º congresso. O evento será realizado em um cenário único: o Castelo Medieval de São Roque.

Castelo Medieval de São Roque Imagem: Reprodução

O chef Ailton Piovan, da Cantina Piovanelli, será o responsável por assinar o menu da noite, que celebra a tradição gastronômica italiana e brasileira. O jantar contará com entradas como pães, alcachofras, queijos, frios e antepastos, seguidas de carnes assadas - pernil bovino, porchetta, peru e peixe amazônico - acompanhadas por massas e arroz. Para adoçar, sobremesas clássicas como tiramisù e pera ao vinho com creme de doce de leite e mascarpone. Na taça, os convidados poderão degustar os vinhos Quinta da Pacheca Reserva Boa Lembrança (tinto e branco) e o espumante Ricordi 30 Cuvée Nature, além de água e refrigerantes, em serviço all inclusive.