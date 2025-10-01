Gala Dalí: teatro e jantar beneficente em prol do Instituto Jô Clemente

No próximo dia 25 de outubro, acontece em São Paulo uma ação beneficente em prol do Instituto Jô Clemente (IJC). O evento reúne arte, gastronomia e interação com artistas em uma noite exclusiva no restaurante El Mercado Ibérico, localizado na Rua Pamplona, 310.

A programação inclui a apresentação da peça "Gala Dalí", escrita e estrelada por Mara Carvalho, com direção de Ulysses Cruz, seguida por um jantar completo com bebidas incluídas. Durante o jantar, os convidados poderão conversar e interagir com os artistas.

Imagem: Reprodução

Os convites são limitados a 53 lugares e têm o valor de R$ 1.200 por pessoa. Toda a renda será destinada ao IJC, que realiza cerca de 300 mil atendimentos anuais voltados a pessoas com Deficiência Intelectual, Autismo e Doenças Raras.