Gala Dalí: teatro e jantar beneficente em prol do Instituto Jô Clemente
No próximo dia 25 de outubro, acontece em São Paulo uma ação beneficente em prol do Instituto Jô Clemente (IJC). O evento reúne arte, gastronomia e interação com artistas em uma noite exclusiva no restaurante El Mercado Ibérico, localizado na Rua Pamplona, 310.
A programação inclui a apresentação da peça "Gala Dalí", escrita e estrelada por Mara Carvalho, com direção de Ulysses Cruz, seguida por um jantar completo com bebidas incluídas. Durante o jantar, os convidados poderão conversar e interagir com os artistas.
Os convites são limitados a 53 lugares e têm o valor de R$ 1.200 por pessoa. Toda a renda será destinada ao IJC, que realiza cerca de 300 mil atendimentos anuais voltados a pessoas com Deficiência Intelectual, Autismo e Doenças Raras.
A compra pode ser feita pelo link euvou.events/galadali (com opção de parcelamento) ou via PIX: doe@ijc.org.br (enviar comprovante para projetos@ijc.org.br).
Sobre o Instituto Jô Clemente
O IJC é referência no apoio a crianças, jovens e famílias em situações de vulnerabilidade relacionadas a deficiência intelectual, autismo e doenças raras, oferecendo diagnóstico, acolhimento e acompanhamento especializado.
Detalhes do evento
Data: 25 de outubro (sábado)
Local: El Mercado Ibérico - Rua Pamplona, 310 - São Paulo/SP
Horário:
20h - apresentação da peça
21h15 - jantar e interação com os artistas
