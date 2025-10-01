SplashUOL
Amaury Jr.

Gala Dalí: teatro e jantar beneficente em prol do Instituto Jô Clemente

Amaury Jr.
Colunista de Splash

No próximo dia 25 de outubro, acontece em São Paulo uma ação beneficente em prol do Instituto Jô Clemente (IJC). O evento reúne arte, gastronomia e interação com artistas em uma noite exclusiva no restaurante El Mercado Ibérico, localizado na Rua Pamplona, 310.

A programação inclui a apresentação da peça "Gala Dalí", escrita e estrelada por Mara Carvalho, com direção de Ulysses Cruz, seguida por um jantar completo com bebidas incluídas. Durante o jantar, os convidados poderão conversar e interagir com os artistas.

Imagem: Reprodução

Os convites são limitados a 53 lugares e têm o valor de R$ 1.200 por pessoa. Toda a renda será destinada ao IJC, que realiza cerca de 300 mil atendimentos anuais voltados a pessoas com Deficiência Intelectual, Autismo e Doenças Raras.

A compra pode ser feita pelo link euvou.events/galadali (com opção de parcelamento) ou via PIX: doe@ijc.org.br (enviar comprovante para projetos@ijc.org.br).

Sobre o Instituto Jô Clemente

O IJC é referência no apoio a crianças, jovens e famílias em situações de vulnerabilidade relacionadas a deficiência intelectual, autismo e doenças raras, oferecendo diagnóstico, acolhimento e acompanhamento especializado.

Detalhes do evento

  • Data: 25 de outubro (sábado)

  • Local: El Mercado Ibérico - Rua Pamplona, 310 - São Paulo/SP

  • Horário:
    20h - apresentação da peça
    21h15 - jantar e interação com os artistas

