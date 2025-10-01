Festa MASP 2025 anuncia parceria com a Gucci
Por Tamara Lorenzoni
O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) anuncia parceria inédita com a Gucci para a 11ª edição de sua festa beneficente, marcada para 6 de novembro, que terá como tema os elementos naturais e destinará recursos à programação cultural e educacional do museu.
A presença da Gucci no MASP evidencia como a maison expande sua narrativa de maneira estratégica no Brasil. Sob a direção de Demna, a marca reafirma que o luxo contemporâneo não se limita à passarela ou ao produto: ele se fortalece ao ocupar territórios culturais que conferem capital cultural e ampliam o desejo. A escolha do MASP, ícone da arte e da arquitetura brasileiras, não é circunstancial, é um gesto cuidadosamente curado que projeta a Gucci no imaginário coletivo e a associa a valores de vanguarda, diversidade e relevância social.
Esse movimento traduz a consistência global da maison, que vem investindo em parcerias artísticas e culturais como parte de uma estratégia de permanência. No Brasil, a escolha de instituições como o MASP e o Inhotim demonstra sensibilidade refinada: unir a herança italiana de Florença à potência criativa brasileira é mais do que posicionamento de mercado, é a construção de uma presença que reverbera em influência cultural.
Assim, a Gucci reafirma sua condição de marca de singularidade e legado, capaz de articular sua trajetória global em sintonia com contextos locais. Trata-se de uma narrativa que transcende o consumo imediato e encontra no diálogo cultural a força de sua ressonância.
