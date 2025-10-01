Chef Patrícia Sampaio Bettencourt lança novo livro de receitas para bebês

A fase de introdução alimentar dos bebês é uma das mais desafiadoras para os pais, especialmente os de primeira viagem. Pensando em facilitar esse momento, a chef de cozinha Patrícia Sampaio Bettencourt publica o livro "Cozinhando para o seu bebê - Introdução alimentar" com carinho de mãe e sabor de chef pela Matrix Editora.



À frente de restaurantes tradicionais como A Bela Sintra e Chiado, ambos em São Paulo, e o Dois Rios, em Campos do Jordão, Patrícia uniu nessa obra a paixão pela culinária e a experiência de ser mãe da pequena Maria.

Imagem: Reprodução

Ao longo das páginas, a chef compartilha receitas, vivências pessoais, reflexões e orientações práticas para transformar o momento da alimentação em oportunidades de vínculo, amor e aprendizado. Ela apresenta, por exemplo, os princípios fundamentais para uma introdução alimentar saudável, reforçando recomendações de especialistas e diretrizes do Ministério da Saúde.



Dentre as diretrizes, estão o aleitamento materno exclusivo até os seis meses, introdução gradual de alimentos a partir da observação dos sinais de prontidão do bebê e proibição do uso de sal até 1 ano e de açúcar até os 2 anos. A importância de evitar sucos, ultraprocessados e telas durante as refeições também é discutida.



A obra conta ainda com mais de 100 receitas divididas em categorias: das papinhas de frutas e legumes às proteínas, grãos, lanchinhos nutritivos, receitas de aconchego e até opções para toda a família.

