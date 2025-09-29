Voyage Lifestyle Show faz sua primeira edição em Curitiba
Curitiba será palco, de 17 a 19 de outubro, da primeira edição do Voyage Lifestyle Show - Yachting, Flying & Living, evento que reúne mobilidade aérea, náutica e terrestre com discussões sobre bem-estar, arquitetura e estilo de vida.
Idealizado pela AG7, incorporadora referência em wellness real estate no Brasil, o encontro marca também o início das obras do Ícaro Casa-Térrea, empreendimento residencial no bairro Novo Ecoville que contará com 38 residências independentes em um terreno de 20 mil m², com unidades que variam de 480 a 1.400 m².
Com expectativa de 1.500 visitantes, o evento exclusivo para convidados já tem entre os patrocinadores confirmados Helisul, Nautipar, Shift Car e 7Place.
Programação e atrações do Voyage
De 17 a 19 de outubro, das 14h às 20h, os convidados poderão participar de:
- Exposição de aeronaves executivas, embarcações luxuosas, carros de velocidade, simulador de navegação, entre outros;
- Talks com especialistas em mobilidade, esporte, arquitetura, wellness e design;
- Lounge de experiências sensoriais voltadas ao bem-estar;
- Apresentação de produtos e serviços alinhados aos valores da AG7.
