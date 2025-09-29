Voyage Lifestyle Show faz sua primeira edição em Curitiba

Curitiba será palco, de 17 a 19 de outubro, da primeira edição do Voyage Lifestyle Show - Yachting, Flying & Living, evento que reúne mobilidade aérea, náutica e terrestre com discussões sobre bem-estar, arquitetura e estilo de vida.

Imagem: Divulgação

Idealizado pela AG7, incorporadora referência em wellness real estate no Brasil, o encontro marca também o início das obras do Ícaro Casa-Térrea, empreendimento residencial no bairro Novo Ecoville que contará com 38 residências independentes em um terreno de 20 mil m², com unidades que variam de 480 a 1.400 m².