Um pedaço da Ásia a apenas 90 minutos de Nova York

Chuang Yen Monastery Imagem: Reprodução

O mosteiro pertence à Buddhist Association of the United States e foi construído para ser um espaço de aprendizado, prática espiritual e acolhimento. Visitantes podem participar de meditações, conhecer a biblioteca budista, ou simplesmente caminhar pelos jardins e se deixar envolver pela energia tranquila do lugar.

Mais do que um passeio, é uma experiência cultural e espiritual, perfeita para quem busca recarregar as energias e viver um pouco da atmosfera oriental sem sair do estado de Nova York.

Dica prática: a entrada é gratuita, mas doações são bem-vindas. Vale a pena ir durante a primavera ou o outono, quando a natureza ao redor está ainda mais exuberante.

Transporte: quem deseja visitar pode contar com os serviços da @viajenewyork, que organiza passeios exclusivos até o local, oferecendo conforto e praticidade.