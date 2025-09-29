Um pedaço da Ásia a apenas 90 minutos de Nova York
Por: Ricardo Carlini
Pouca gente imagina que, a apenas uma hora e meia de Nova York, seja possível se transportar para um verdadeiro refúgio espiritual. Em Carmel, no estado de Nova York, está Chuang Yen Monastery, lar do maior Buda sentado em meditação da América do Norte.
Com mais de 10 metros de altura, a estátua impressiona não apenas pelo tamanho, mas pela serenidade que transmite. O local é rodeado por natureza, lagos e trilhas, criando um cenário que convida à contemplação e ao silêncio - um contraste absoluto com o ritmo frenético de Manhattan.
O mosteiro pertence à Buddhist Association of the United States e foi construído para ser um espaço de aprendizado, prática espiritual e acolhimento. Visitantes podem participar de meditações, conhecer a biblioteca budista, ou simplesmente caminhar pelos jardins e se deixar envolver pela energia tranquila do lugar.
Mais do que um passeio, é uma experiência cultural e espiritual, perfeita para quem busca recarregar as energias e viver um pouco da atmosfera oriental sem sair do estado de Nova York.
Dica prática: a entrada é gratuita, mas doações são bem-vindas. Vale a pena ir durante a primavera ou o outono, quando a natureza ao redor está ainda mais exuberante.
Transporte: quem deseja visitar pode contar com os serviços da @viajenewyork, que organiza passeios exclusivos até o local, oferecendo conforto e praticidade.
