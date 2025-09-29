Totia Meirelles fala sobre desafios da carreira e estreia monólogo em SP

Totia Meirelles construiu uma carreira que começou nos palcos do teatro e se expandiu para as telas da televisão e do cinema, com personagens que marcaram o público. Nesta segunda-feira (29), a atriz retorna ao programa "Companhia Certa", de Ronnie Von, que será exibido à 0h na RedeTV!, para continuar o bate-papo iniciado na edição anterior, exibida na madrugada de sábado (27) para domingo (28).

Totia Meirelles e Ronnie Von Imagem: Divulgação

Em cartaz com o monólogo "O Lado Fatal", no teatro BDO Jaraguá, em São Paulo, a artista compartilha durante a atração o que a motivou a montar a peça: "Foi a novidade, eu com quase 40 anos de carreira, nunca fiz o que estou fazendo agora, então é maravilhoso pisar no palco como se estivesse pisando pela primeira vez". Sobre planos para futuros trabalhos, Totia afirma: "'O Lado Fatal' está tão no começo, que não quero pensar em nada de teatro que não seja isso".

Além de revelar seu desejo artístico, Totia, que já integrou elencos de folhetins como "O Clone" (2001, TV Globo) e "Salve Jorge" (2012, TV Globo), comenta sobre a rotina intensa de atuar no formato: "A novela é uma coisa louca. Quando você entra em uma, esquece sua vida, porque tem gravação todos os dias, tem dia que grava 30 cenas, tem externa e estúdio. É uma loucura e eu não era protagonista, mas imaginava as protagonistas, é uma carga de trabalho muito grande", declara.