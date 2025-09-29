Rei Charles 'perplexo' após Harry acusar sabotagem no Palácio

Príncipe Harry e o Rei Charles Imagem: Reprodução

Mas, como tantas vezes antes, o fio da esperança se rompeu quando começaram os vazamentos. No sábado seguinte, o The Sun publicou que a reunião teria sido "marcadamente formal", "quase como uma audiência oficial", detalhando inclusive os presentes trocados - uma foto emoldurada de Archie e Lilibet. Foi o suficiente para reacender velhas desconfianças.

O que veio a seguir foi uma reação rápida e oficial da equipe de Harry: um comunicado categórico negando que ele tivesse descrito o encontro dessa forma, chamando as aspas de "pura invenção" e acusando "fontes" de tentarem sabotar a reconciliação. O porta-voz confirmou a história do presente, mas fez questão de corrigir o detalhe: a foto não incluía Harry e Meghan. Essa postura é hoje uma marca registrada do casal - reagir publicamente, de forma imediata, para evitar que o que consideram falso ou hostil ganhe tração.

Há quem veja nisso uma estratégia bem-sucedida: responder de forma assertiva tem "matado" histórias negativas antes que viralizem. Mas, depois de anos de disputas e declarações, também há quem questione a sinceridade da narrativa do casal, interpretando tudo como guerra de comunicação e gestão de imagem.

Do lado do Palácio, não houve nota oficial, mas jornais de referência foram acionados para transmitir o recado. O The Times descreveu que a reação foi de "tristeza e perplexidade" diante da acusação de sabotagem, enfatizando que assessores têm trabalhado para melhorar uma relação "delicada, mas importante". O Telegraph foi ainda mais empático no tom, citando fontes que disseram ser "muito triste" ouvir aquilo, porque todos estariam se esforçando nos bastidores para que a relação privada funcione. Ao mesmo tempo, ambos os veículos reforçaram o que o Palácio repete desde 2020: não há espaço para um papel "half-in, half-out" - Harry não pode voltar a ter funções oficiais sem romper de vez com sua vida independente na Califórnia.

Um novo dado ajuda a entender o tom firme: segundo fontes do Daily Mail, Charles e William estão "mais alinhados do que nunca", falam regularmente e têm uma visão comum sobre o futuro da monarquia. Isso desmonta a narrativa de que haveria tensão entre eles sobre a volta de Harry. "É evidente que há uma tentativa de fabricar divisão, mas, na realidade, tal racha não existe", disse uma fonte. Outra acrescentou que pai e filho têm interesses comuns — meio ambiente, causas sociais, forças armadas - e que, apesar de eventuais competições naturais, compartilham o mesmo objetivo de fortalecer a instituição.