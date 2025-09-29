Princesas Beatrice e Eugenie: da sombra dos York ao futuro da Coroa

O caso Epstein transformou a vida de Andrew em uma sucessão de crises, e Beatrice esteve ao lado dele no momento mais delicado: foi a única que acompanhou o pai ao Palácio de Buckingham para uma reunião com a Rainha antes da infame entrevista ao Newsnight. Andrew teria usado a filha como "âncora emocional" para decidir se falaria ou não com a jornalista Emily Maitlis. A decisão se revelou desastrosa — a entrevista custou ao duque sua vida pública e forçou sua saída definitiva como working royal. Para Beatrice, ficou o constrangimento de ter estado associada ao processo que resultou no pior movimento de relações públicas da Casa Real em décadas.

Outro episódio pouco esquecido foi a festa de aniversário de Eugenie (sua festa de 21 anos, em 2011) na qual, entre os convidados, estavam Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Embora as princesas não tenham sido responsabilizadas por quem seus pais traziam para dentro do círculo social, a presença dessas figuras se tornou uma mancha de retrospecto constrangedora — e hoje é usada como argumento pelos críticos de Andrew de que ele manteve laços com Epstein mesmo depois de sua condenação.

Princesas Beatrice e Eugenie Imagem: Reprodução

Relação com os Primos e Catherine

As princesas sempre foram próximas de Harry e William, mas a relação passou por tensões. Com Kate Middleton, os tabloides alimentaram a narrativa de que Beatrice e Eugenie não teriam ficado satisfeitas com a ideia de uma monarquia mais enxuta - que significava que elas, filhas do "filho do meio", não teriam funções formais. Uma das lendas mais persistentes envolve o casamento de William e Catherine, em 2011, quando as duas foram alvo de memes implacáveis por seus chapéus extravagantes, comparadas às irmãs feias da personagem Cinderella, Anastasia e Drizella.

Há duas leituras sobre aquele episódio: