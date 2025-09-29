Princesas Beatrice e Eugenie: da sombra dos York ao futuro da Coroa
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Beatrice e Eugenie são, ao mesmo tempo, os membros mais próximos do núcleo real e os mais afastados dele. Netas da Rainha Elizabeth II, filhas do Príncipe Andrew e Sarah Ferguson, ocupam uma posição curiosa: têm títulos, prestígio e proximidade de sangue com o Rei, mas não são consideradas senior royals - ou seja, não fazem parte do time que recebe salário público ou tem obrigações regulares de Estado. Isso lhes dá liberdade para trabalhar (Beatrice atua no setor de tecnologia e consultoria, Eugenie no setor de artes e filantropia) e construir vida própria, mas também as deixa vulneráveis às oscilações de popularidade dos pais e às decisões estratégicas do Palácio.
O Peso dos Escândalos dos Pais
O caso Epstein transformou a vida de Andrew em uma sucessão de crises, e Beatrice esteve ao lado dele no momento mais delicado: foi a única que acompanhou o pai ao Palácio de Buckingham para uma reunião com a Rainha antes da infame entrevista ao Newsnight. Andrew teria usado a filha como "âncora emocional" para decidir se falaria ou não com a jornalista Emily Maitlis. A decisão se revelou desastrosa — a entrevista custou ao duque sua vida pública e forçou sua saída definitiva como working royal. Para Beatrice, ficou o constrangimento de ter estado associada ao processo que resultou no pior movimento de relações públicas da Casa Real em décadas.
Outro episódio pouco esquecido foi a festa de aniversário de Eugenie (sua festa de 21 anos, em 2011) na qual, entre os convidados, estavam Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Embora as princesas não tenham sido responsabilizadas por quem seus pais traziam para dentro do círculo social, a presença dessas figuras se tornou uma mancha de retrospecto constrangedora — e hoje é usada como argumento pelos críticos de Andrew de que ele manteve laços com Epstein mesmo depois de sua condenação.
Relação com os Primos e Catherine
As princesas sempre foram próximas de Harry e William, mas a relação passou por tensões. Com Kate Middleton, os tabloides alimentaram a narrativa de que Beatrice e Eugenie não teriam ficado satisfeitas com a ideia de uma monarquia mais enxuta - que significava que elas, filhas do "filho do meio", não teriam funções formais. Uma das lendas mais persistentes envolve o casamento de William e Catherine, em 2011, quando as duas foram alvo de memes implacáveis por seus chapéus extravagantes, comparadas às irmãs feias da personagem Cinderella, Anastasia e Drizella.
Há duas leituras sobre aquele episódio:
- Versão 1: Elas ficaram profundamente magoadas com a reação, decidiram mudar radicalmente de estilo e, ao longo dos anos, transformaram-se em referências fashion -- hoje, são elogiadas por escolhas elegantes e modernas.
- Versão 2: A escolha foi deliberada para chamar atenção e criar fofoca, já que a mãe delas, Sarah, não foi convidada para o casamento, e esse teria sido um gesto de protesto velado.
O fato é que, desde então, ambas passaram por verdadeiros "redesigns" de imagem: de "as princesas excêntricas dos chapéus feios" a ícones de moda que aparecem em listas de melhores looks de eventos reais.
A Relação com o Avô
Outro fator pouco discutido é o peso da relação difícil entre Sarah Ferguson e o Príncipe Philip, que supostamente nunca perdoou a ex-nora por suas indiscrições. Beatrice e Eugenie cresceram nesse clima, sabendo que o avô tinha uma aversão notória pela mãe — e mesmo assim permaneceram próximas dela. Essa lealdade é, para muitos, uma de suas marcas mais fortes: elas nunca se distanciaram de Sarah publicamente, mesmo quando isso significava irritar parte da família.
Onde Elas Acertam
Apesar de todo esse contexto, Beatrice e Eugenie são vistas como jovens educadas, trabalhadoras e comprometidas com a família. Beatrice construiu uma carreira sólida, é discreta e elogiada por sua postura. Eugenie mantém engajamento social, fala de temas importantes (como conscientização sobre escoliose, condição que ela mesma tratou) e vive uma vida relativamente privada. Ambas casaram discretamente, têm famílias próprias e cultivam boa imagem junto ao público.
Onde Elas São Apontadas como Problemáticas
As críticas que recebem são, em geral, reflexos do comportamento dos pais ou da percepção de que gozam de privilégios sem obrigações formais. A ligação com Andrew e Sarah, a participação em eventos em que Epstein estava presente, e a associação ao desastre do Newsnight pesam sobre elas, mesmo que indiretamente.
Envolvimento na Guerra Familiar
Eugenie é, notoriamente, o elo de ligação mais forte de Harry e Meghan com o resto da família. Foi uma das primeiras a conhecer Meghan, mantém amizade com o casal e chegou a visitá-los nos Estados Unidos. Isso faz dela um potencial canal de reconciliação — mas também pode gerar desconfiança entre William e Kate, que temem novos vazamentos ou alinhamentos "fora da bolha".
Beatrice, por outro lado, tem um perfil mais institucional e mantém bom relacionamento com Charles, que chegou a demonstrar apreço pela ideia de ela assumir compromissos reais. Mas, para os assessores do Palácio, qualquer movimento nesse sentido poderia ser visto como uma tentativa de Andrew de "entrar pela porta dos fundos".
Não são Senior Royals
Apesar de todo o prestígio, Beatrice e Eugenie não são consideradas senior royals. Elas não recebem financiamento do Sovereign Grant, não têm agenda oficial regular e não representam a Coroa em compromissos de Estado, a não ser pontualmente. Isso significa que elas são, tecnicamente, "celebridades reais" - com títulos, mas que trabalham no setor privado e se sustentam por conta própria.
Estratégia e Futuro
O paradoxo é que Charles precisa de mais representantes para dividir o fardo de uma monarquia enxuta. Beatrice e Eugenie poderiam ser a solução natural: jovens, bem vistas, sem escândalos próprios e com experiência de vida fora da bolha real. Mas o risco de percepção pública — de que seu retorno à linha de frente seria um favor para Andrew — ainda pesa mais que o benefício.
O Preço do Sobrenome
Beatrice e Eugenie são, talvez, os melhores exemplos de como o sangue real é, ao mesmo tempo, um privilégio e uma prisão. Elas acertaram mais do que erraram, reinventaram sua imagem e conquistaram o respeito do público, mas continuam presas ao fantasma dos pais e às escolhas da instituição. O Palácio as mantém na sombra não porque sejam inadequadas, mas porque carimbá-las como "úteis" seria, inevitavelmente, reabrir o debate sobre Andrew.
Nesse sentido, o maior drama das duas é silencioso: elas são princesas que carregam os títulos, mas não os papéis; têm acesso ao poder, mas não o exercício dele. São peças perfeitas para uma monarquia que precisa se renovar, mas são impedidas de avançar por uma estratégia de contenção de danos que não é culpa delas - e sim reflexo da era de escândalos que cercou os York.
Se a monarquia sobreviver à sua atual crise de popularidade e continuar enxuta, talvez nunca vejamos Beatrice e Eugenie ocupando o espaço que poderiam ter. Mas, se houver necessidade de reforçar o time, elas serão as primeiras a serem chamadas — e estarão prontas. No fim, o futuro delas é a síntese perfeita da modernidade da Coroa: uma vida à espera de ser chamada ao palco, enquanto lidam com o peso de um sobrenome que é, ao mesmo tempo, herança e sentença.
De "chapéus feios" a ícones de resiliência, Beatrice e Eugenie provam que, mesmo à sombra dos York, o futuro ainda pode reservar a elas um lugar no palco principal da monarquia.
