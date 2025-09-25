Vinhos da Mistral brilham em banquete oferecido por Rei Charles III
Os rótulos importados pela Mistral são presença constante em ocasiões de grande requinte: banquetes de Estado, jantares oficiais e até casamentos reais. Na última semana, durante o banquete de recepção oferecido pelo Rei Charles III, no Castelo de Windsor, essa tradição foi mantida - dos quatro vinhos servidos, três foram trazidos ao Brasil pela Mistral.
Entre eles, o favorito da família Windsor: o Pol Roger Extra Cuvée de Réserve 1998, champagne de elegância inconfundível e que há décadas acompanha celebrações da realeza britânica.
Representando os Estados Unidos, foi servido o Ridge Monte Bello 2000, considerado por muitos especialistas como o melhor tinto do país, símbolo de sofisticação e longevidade. Já da Borgonha, brilhou o consagrado Corton Charlemagne Grand Cru 2018, do prestigiado Domaine Bonneau du Martray, um dos vinhos brancos mais aclamados da França.
O quarto rótulo escolhido para a ocasião foi o espumante inglês Winston Estate 2016, ressaltando a valorização da produção local e a diversidade da seleção preparada para a noite.
A presença de três vinhos da Mistral em um banquete oferecido pelo Rei Charles III reafirma o papel da importadora como referência em trazer ao Brasil alguns dos rótulos mais celebrados do planeta. Para os amantes do vinho, trata-se de um selo de prestígio e confiança: os mesmos rótulos que encantam a realeza britânica também podem ser apreciados à mesa dos brasileiros.
