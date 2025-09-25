Vinhos da Mistral brilham em banquete oferecido por Rei Charles III

Representando os Estados Unidos, foi servido o Ridge Monte Bello 2000, considerado por muitos especialistas como o melhor tinto do país, símbolo de sofisticação e longevidade. Já da Borgonha, brilhou o consagrado Corton Charlemagne Grand Cru 2018, do prestigiado Domaine Bonneau du Martray, um dos vinhos brancos mais aclamados da França.

O quarto rótulo escolhido para a ocasião foi o espumante inglês Winston Estate 2016, ressaltando a valorização da produção local e a diversidade da seleção preparada para a noite.

Imagem: Reprodução

A presença de três vinhos da Mistral em um banquete oferecido pelo Rei Charles III reafirma o papel da importadora como referência em trazer ao Brasil alguns dos rótulos mais celebrados do planeta. Para os amantes do vinho, trata-se de um selo de prestígio e confiança: os mesmos rótulos que encantam a realeza britânica também podem ser apreciados à mesa dos brasileiros.