Maria Antonieta: A Rainha Mais Fashion da História

A exposição Marie Antoinette Style, no V&A Museum, é a prova mais recente dessa reescrita. A instituição britânica reuniu 250 peças, entre vestidos originais, sapatos (ela encomendava dois pares por semana!), joias, móveis e retratos, além de recriar o ambiente do Petit Trianon, aquele refúgio onde a rainha se permitia ser ela mesma. Há, inclusive, a presença simbólica da guilhotina, não para chocar, mas para contextualizar: lembrar que aquela mulher foi vítima de um momento histórico implacável. A própria curadora, Sarah Grant, afirma que o objetivo é "colocá-la no centro de sua própria história", mostrando não apenas o mito da rainha fútil, mas a jovem que ditava moda, que ousava romper protocolos e que usava a moda como forma de expressão pessoal — e, paradoxalmente, de resistência silenciosa.

Imagem: Reprodução

Essa "reabilitação" de Maria Antonieta não começou agora. Desde o século 20, a rainha tem sido revisitada por historiadores, romancistas e cineastas com um olhar mais simpático. Stefan Zweig, por exemplo, em sua biografia clássica, preferiu pintá-la como uma mulher sensível, vítima das circunstâncias, quase mártir. Hollywood e o cinema europeu ajudaram a consolidar esse retrato mais humano, transformando a soberana em personagem trágica. Mas foi o filme de Sofia Coppola, em 2006, que a devolveu definitivamente à cultura pop: Kirsten Dunst a interpretou como uma adolescente moderna, cercada de macarons coloridos, músicas de rock indie e uma paleta pastel que redefiniu para sempre o imaginário visual sobre ela.

E faz sentido que ela ocupe esse lugar. Maria Antonieta foi, de fato, pioneira em usar a moda como forma de se diferenciar e se afirmar. Ao lado da costureira Rose Bertin e do cabeleireiro Léonard Autié, transformou Versalhes em uma verdadeira passarela, onde lançava tendências: os vestidos à la reine, as silhuetas mais soltas que escandalizavam a corte por parecerem "desleixadas", os penteados-pouf que se tornaram ícones da época. Sua obsessão por tudo que vinha da Inglaterra - tecidos, chapéus, até o gosto por paisagens bucólicas - mostrava que ela estava atenta ao que havia de mais moderno na Europa. Era uma espécie de "influencer" avant la lettre, cujo estilo era copiado e comentado em todas as cortes.

Comparar Maria Antonieta com outras rainhas ajuda a entender por que seu mito é tão duradouro. Elizabeth I usava a moda como uma linguagem política, construindo uma imagem de virgem poderosa para consolidar seu trono. Vitória popularizou o preto do luto e o vestido de noiva branco, criando códigos que ainda seguimos hoje. No século 20, Diana, Princesa de Gales, também fez da moda uma arma para se conectar com o povo e se afirmar diante de uma monarquia engessada. Mas Maria Antonieta teve algo que nenhuma delas teve: a combinação explosiva de juventude, ousadia estética e uma morte trágica que a cristalizou no imaginário coletivo. A rainha decapitada virou lenda - e quanto mais o tempo passa, mais ela se transforma em mito pop.

E se hoje podemos ver essas peças de perto, é porque parte do mundo decidiu que ela merecia sobreviver - mesmo quando parecia condenada ao esquecimento. Depois da queda da monarquia, muito do que estava em Versalhes e no Petit Trianon foi saqueado ou destruído, mas uma parte foi vendida em leilões ou guardada em depósitos do Estado francês. Outras peças foram parar em coleções privadas, salvas por pessoas que tinham admiração pela rainha ou simplesmente reconheceram o valor artístico daqueles objetos. É graças a inventários detalhados da Casa da Rainha, monogramas com o "MA", registros de compra e proveniência e até comparação com retratos contemporâneos de Vigée Le Brun que hoje sabemos que vestidos, joias e móveis exibidos pertenceram mesmo a Maria Antonieta. Na mostra do V&A, por exemplo, um momento emocionante é o reencontro de seu estojo de joias favorito com algumas peças originais, juntos pela primeira vez desde o século XVIII - quase como se a história tivesse se recomposto.