Douglas Sampaio celebra a estreia de seu primeiro longa como diretor
Por: Flávia Viana
Conhecido do grande público pelo seu extenso currículo como ator, com passagens marcantes pela Globo, Record e também pela Netflix, além de dezenas de peças de teatro e campanhas publicitárias - Douglas Sampaio acaba de viver um dos momentos mais importantes da carreira. Ele celebra a estreia de 40 Graus, seu primeiro longa-metragem como diretor, considerado um dos projetos mais ambiciosos de sua trajetória até aqui.
O filme é uma realização da Aquarella Cine, produtora fundada por Douglas em parceria com Lucas Neves. "Minha trajetória nos bastidores começou naturalmente, ainda como ator, quando comecei a me interessar pelo que acontecia atrás das câmeras. Com o tempo, mergulhei nesse universo e fundamos a Aquarella Cine. 40 Graus é o resultado de muito aprendizado e dedicação", relembra.
Rodado quase inteiramente na praia, o longa traz uma atmosfera vibrante e ao mesmo tempo desafiadora. "Lidar com luz natural, clima, vento e até o público em volta exigiu muito da gente. Mas tivemos uma equipe incrível, de cerca de 40 pessoas, que não mediu esforços para transformar essa ideia em realidade", destaca.
A pré-estreia foi um divisor de águas para o ator e diretor. "Ver o filme pronto já é emocionante, mas assistir junto do público e do elenco, ouvindo as reações, foi mágico. Ali, tudo fez sentido."
Com uma narrativa leve, divertida e emocionante, 40 Graus é uma comédia que fala sobre sonhos e amizade. "A praia deu um clima especial e trouxe frescor à história. A mensagem que fica é que todos temos nossos sonhos, e que, com as pessoas certas ao nosso lado, tudo se torna possível."
Mesmo celebrando o lançamento do seu primeiro longa, Douglas já olha para o futuro. Entre novos projetos da Aquarella Cine e a continuidade da carreira como ator, ele garante que quer equilibrar os dois universos: "A atuação é minha base, mas dirigir e produzir me abriu novas formas de criar. Quero seguir contando histórias que conectem e inspirem".
Com 40 Graus, Douglas Sampaio abre um novo capítulo em sua jornada artística, agora também consolidado como diretor de cinema.
