Douglas Sampaio celebra a estreia de seu primeiro longa como diretor

O filme é uma realização da Aquarella Cine, produtora fundada por Douglas em parceria com Lucas Neves. "Minha trajetória nos bastidores começou naturalmente, ainda como ator, quando comecei a me interessar pelo que acontecia atrás das câmeras. Com o tempo, mergulhei nesse universo e fundamos a Aquarella Cine. 40 Graus é o resultado de muito aprendizado e dedicação", relembra.

Rodado quase inteiramente na praia, o longa traz uma atmosfera vibrante e ao mesmo tempo desafiadora. "Lidar com luz natural, clima, vento e até o público em volta exigiu muito da gente. Mas tivemos uma equipe incrível, de cerca de 40 pessoas, que não mediu esforços para transformar essa ideia em realidade", destaca.

A pré-estreia foi um divisor de águas para o ator e diretor. "Ver o filme pronto já é emocionante, mas assistir junto do público e do elenco, ouvindo as reações, foi mágico. Ali, tudo fez sentido."

Com uma narrativa leve, divertida e emocionante, 40 Graus é uma comédia que fala sobre sonhos e amizade. "A praia deu um clima especial e trouxe frescor à história. A mensagem que fica é que todos temos nossos sonhos, e que, com as pessoas certas ao nosso lado, tudo se torna possível."

Mesmo celebrando o lançamento do seu primeiro longa, Douglas já olha para o futuro. Entre novos projetos da Aquarella Cine e a continuidade da carreira como ator, ele garante que quer equilibrar os dois universos: "A atuação é minha base, mas dirigir e produzir me abriu novas formas de criar. Quero seguir contando histórias que conectem e inspirem".

Com 40 Graus, Douglas Sampaio abre um novo capítulo em sua jornada artística, agora também consolidado como diretor de cinema.