Conheça o primeiro livro sobre luto pet do Brasil

Por: Flávia Viana



Organizada pelas psicólogas Juliana Sato e Louisanne Sanchez, obra bilíngue reúne especialistas e dá voz às experiências emocionais e clínicas sobre a perda de animais e a saúde mental do médico veterinário



O vínculo entre humanos e animais de estimação é cada vez mais profundo, mas a dor de sua perda ainda é pouco reconhecida. Para dar visibilidade a esse tema e propor caminhos de acolhimento, as psicólogas Juliana K. Sato e Louisanne A. 'S. Sanchez organizaram o livro "Luto no Contexto da Medicina Veterinária", primeiro livro do gênero no Brasil, lançado pela Editora Lucto. A obra, publicada em português e inglês, busca legitimar a dor da despedida e incentivar a construção de uma rede de apoio que envolva tutores, veterinários e profissionais ligados ao universo pet vet.

Juliana K. Sato Imagem: Helton Nobrega/Divulgação

Com 21 capítulos assinados por especialistas de diversas áreas, o livro apresenta fundamentos do luto pet, reflexões sobre a comunicação entre médicos veterinários e tutores em momentos delicados, práticas paliativas, além de relatos sobre o impacto emocional vivido por cuidadores, equipes de resgate e profissionais da saúde animal. A obra também discute como diferentes públicos - homens, mulheres, crianças - enfrentam a perda, e quando o luto pode se tornar complicado.



Juliana Sato afirma: "Este é um livro inédito que une psicologia e medicina veterinária para falar do luto em toda a sua complexidade. Ele aborda tanto a dor dos tutores quanto os desafios emocionais dos profissionais, ampliando o debate sobre saúde mental no universo pet vet."



Louisanne A.'S. Sanchez reforça: "Esperamos que este livro seja um guia essencial para promover compreensão e acolhimento das emoções que envolvem a perda de um animal querido e o reconhecimento da legitimidade desse luto em todas as suas formas."



Pensado para profissionais da saúde que atuam no contexto da medicina veterinária, a obra também dialoga com psicólogos, tutores e todos que amam animais. Reúne fundamentos teóricos, relatos sensíveis e informações práticas para apoiar o enfrentamento das perdas e fortalecer a saúde mental nas famílias multiespécies.

