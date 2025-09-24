Tendências e perspectivas da indústria do luxo em 2026

Imagem: Reprodução

Outro movimento central é a mudança geracional: Millennials e Geração Z já dominam o consumo, representando 70% dos gastos e 75% dos compradores até 2026. Jovens buscam autenticidade, propósito e novas formas de consumo, como revenda e aluguel, além de rejeitarem o "quiet luxury" em favor de uma estética maximalista e expressiva. Ainda assim, os consumidores mais velhos continuam relevantes, exigindo equilíbrio entre tradição e inovação.

A digitalização intensifica-se, com integração entre físico e digital, realidade aumentada, showrooms virtuais e compras via livestreaming. A tecnologia permite jornadas fluidas e experiências imersivas, mas sem abrir mão do toque humano.

Sustentabilidade e luxo circular deixam de ser tendência para se tornar imperativo: marcas apostam em materiais responsáveis, programas de recompra, revenda certificada e modelos alternativos como aluguel e reparo. Transparência e rastreabilidade também ganham força.

Por fim, o luxo em 2026 será cada vez mais experiencial e emocional: flagships transformadas em destinos, eventos exclusivos, hospitalidade de marca e narrativas imersivas criam vínculos duradouros com os clientes.

O setor caminha para um luxo mais seletivo, digital, sustentável e centrado no cliente. O sucesso dependerá de unir herança e inovação, entregando não apenas produtos, mas significados, conexões e experiências memoráveis.