Tendências e perspectivas da indústria do luxo em 2026
Por: Tamara Lorenzoni
O mercado de luxo entra em 2026 em um ponto de inflexão: o crescimento, antes acelerado, desacelera para taxas entre 2% e 4% ao ano até 2027, pressionado por fatores macroeconômicos e pela instabilidade global. A expansão se concentrará em segmentos como couro, joias e experiências exclusivas, exigindo das marcas estratégias mais seletivas e sustentáveis.
O setor também vive forte concentração: clientes ultra VIP devem responder por até 80% do crescimento do mercado, reforçando a necessidade de fidelização e atendimento hiperpersonalizado. Ao mesmo tempo, a "aura" de exclusividade foi diluída em algumas casas de luxo, que agora precisam recalibrar preço, produto e serviço.
Outro movimento central é a mudança geracional: Millennials e Geração Z já dominam o consumo, representando 70% dos gastos e 75% dos compradores até 2026. Jovens buscam autenticidade, propósito e novas formas de consumo, como revenda e aluguel, além de rejeitarem o "quiet luxury" em favor de uma estética maximalista e expressiva. Ainda assim, os consumidores mais velhos continuam relevantes, exigindo equilíbrio entre tradição e inovação.
A digitalização intensifica-se, com integração entre físico e digital, realidade aumentada, showrooms virtuais e compras via livestreaming. A tecnologia permite jornadas fluidas e experiências imersivas, mas sem abrir mão do toque humano.
Sustentabilidade e luxo circular deixam de ser tendência para se tornar imperativo: marcas apostam em materiais responsáveis, programas de recompra, revenda certificada e modelos alternativos como aluguel e reparo. Transparência e rastreabilidade também ganham força.
Por fim, o luxo em 2026 será cada vez mais experiencial e emocional: flagships transformadas em destinos, eventos exclusivos, hospitalidade de marca e narrativas imersivas criam vínculos duradouros com os clientes.
O setor caminha para um luxo mais seletivo, digital, sustentável e centrado no cliente. O sucesso dependerá de unir herança e inovação, entregando não apenas produtos, mas significados, conexões e experiências memoráveis.
