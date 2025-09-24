Sérgio Reis celebra 67 anos de carreira com show especial

O cantor e compositor Sérgio Reis comemora 67 anos de carreira com um show especial que promete resgatar sucessos que marcaram gerações. O evento acontece em duas capitais brasileiras: em São Paulo (SP), no palco do Teatro Bradesco, no dia 11 de outubro, e em Porto Alegre (RS), onde o artista se apresenta no Teatro Bourbon Country, no dia 24 de outubro. Os ingressos para a apresentação estarão disponíveis no site uhuu.com.

Sérgio Reis Imagem: Fábio Nunes/Divulgação

Em 2025, além de celebrar 67 anos de carreira, o artista também festeja 85 anos de vida, tornando essa turnê ainda mais simbólica. Mais do que uma apresentação, o show comemorativo será um verdadeiro encontro entre o artista e seus fãs, com participações especiais e homenagens. "Essa comemoração é uma forma de agradecer ao público que sempre me acompanhou. São 67 anos de muita estrada, de amor pela música e de histórias inesquecíveis", afirma o cantor.