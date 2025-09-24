São Paulo ganha festivais gratuitos no segundo semestre
Em uma iniciativa inédita de democratização cultural, o Instituto Global Attitude (IGA), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promoverá festivais distribuídos por centros culturais, CEUs e espaços públicos da capital paulista ao longo do segundo semestre de 2025.
A agenda contempla manifestações artísticas que abrangem música, teatro, circo, dança, cultura de periferia e tradições populares, com destaque para:
- Festival Bateria Nota 10 da Várzea (14/09 - Tendal da Lapa), que valoriza a música das torcidas de futebol amador.
- Festival Concerto na Quebrada (30/08 a 12/12 - em 15 locais da cidade), que une piano clássico e expressões urbanas como rap, funk, samba e forró.
- Festival Cultura Popular (07 a 12/10 -no Centro Cultural São Paulo CCSP), com maracatu, samba de roda, frevo, catira, rodas de conversa e oficinas.
- Viradinha (04 e 05/10), com espetáculos lúdicos em diferentes locais da cidade para crianças e suas famílias.
- MIACENA - Mostra Internacional de Artes Cênicas (21/10 a 01/11), com apresentações fora da caixa cênica em diferentes locais da cidade.
- Festival Saudosa Maloca, que acontece todo segundo sábado do mês na Vila Itororó, celebrando o samba paulistano entre artistas da nova geração e da velha guarda.
- Festival de Circo ( 09/12 a 14/12), com apresentações de acrobacia, palhaçaria e oficinas em vários equipamentos culturais.
- Satyrianas 2025 (19 a 23/11 - Praça Roosevelt e entorno), festival de 78 horas contínuas com teatro, música, dança, circo e performances.
O Instituto Global Attitude assume um papel central ao promover uma programação cultural ampla, diversa e gratuita, com forte presença nas periferias e no centro da cidade. Em um contexto onde o acesso ao que é cultural continua restrito para muitos, essa agenda reforça a cultura como direito constitucional, motor de inclusão social e instrumento de transformação urbana.
