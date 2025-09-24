São Paulo ganha festivais gratuitos no segundo semestre

Em uma iniciativa inédita de democratização cultural, o Instituto Global Attitude (IGA), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promoverá festivais distribuídos por centros culturais, CEUs e espaços públicos da capital paulista ao longo do segundo semestre de 2025.

Imagem: Kio Lima/Divulgação

A agenda contempla manifestações artísticas que abrangem música, teatro, circo, dança, cultura de periferia e tradições populares, com destaque para: