SplashUOL
Assine UOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Siga nas redes
Opinião

São Paulo ganha festivais gratuitos no segundo semestre

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Em uma iniciativa inédita de democratização cultural, o Instituto Global Attitude (IGA), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promoverá festivais distribuídos por centros culturais, CEUs e espaços públicos da capital paulista ao longo do segundo semestre de 2025.

Imagem
Imagem: Kio Lima/Divulgação

A agenda contempla manifestações artísticas que abrangem música, teatro, circo, dança, cultura de periferia e tradições populares, com destaque para:

  • Festival Bateria Nota 10 da Várzea (14/09 - Tendal da Lapa), que valoriza a música das torcidas de futebol amador.
  • Festival Concerto na Quebrada (30/08 a 12/12 - em 15 locais da cidade), que une piano clássico e expressões urbanas como rap, funk, samba e forró.
  • Festival Cultura Popular (07 a 12/10 -no Centro Cultural São Paulo CCSP), com maracatu, samba de roda, frevo, catira, rodas de conversa e oficinas.
  • Viradinha (04 e 05/10), com espetáculos lúdicos em diferentes locais da cidade para crianças e suas famílias.
  • MIACENA - Mostra Internacional de Artes Cênicas (21/10 a 01/11), com apresentações fora da caixa cênica em diferentes locais da cidade.
  • Festival Saudosa Maloca, que acontece todo segundo sábado do mês na Vila Itororó, celebrando o samba paulistano entre artistas da nova geração e da velha guarda.
  • Festival de Circo ( 09/12 a 14/12), com apresentações de acrobacia, palhaçaria e oficinas em vários equipamentos culturais.
  • Satyrianas 2025 (19 a 23/11 - Praça Roosevelt e entorno), festival de 78 horas contínuas com teatro, música, dança, circo e performances.

O Instituto Global Attitude assume um papel central ao promover uma programação cultural ampla, diversa e gratuita, com forte presença nas periferias e no centro da cidade. Em um contexto onde o acesso ao que é cultural continua restrito para muitos, essa agenda reforça a cultura como direito constitucional, motor de inclusão social e instrumento de transformação urbana.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do BOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.