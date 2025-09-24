Maior festival de hambúrgueres do Brasil chega a SP
O BurguerLand, o maior festival de hambúrgueres do Brasil, chega ao SP Market, em São Paulo. O evento acontece de 25 a 28 de setembro (quinta a domingo), das 12h às 23h, com entrada gratuita e diversas atrações.
São mais de 20 estações de hambúrgueres, além de opções como torresmo, batatas, sobremesas (milk-shake, fondue, merengue de morango) e chopp artesanal. Entre os destaques, sabores como hambúrguer de costelinha, versão vegetariana com shimeji e milk-shakes únicos, como Ninho com Nutella, torta de limão e paçoca.
Programação musical:
Quinta-feira (25/9) - 20h: Tributo Guns N' Roses - Banda Coma;
Sexta-feira (26/9) - 20h: Tributo Queen - Bohemian Rock;
Sábado (27/9) - 17h: Tiago Elias (Rock Internacional) | 20h: Especial Bruno Mars - The Mars Tributo;
Domingo (28/9) - 13h30: Katia Pardini (voz e violão) | 16h30: Rômulo Jesus e Banda (samba e pagode) | 19h30: Tributo Mamonas Assassinas - Cólica Renal.
SERVIÇO
BurguerLand no SP Market
Data: de 25 a 28 de setembro (quinta a domingo)
Horário: das 12h às 23h
Entrada gratuita
Evento pet friendly
