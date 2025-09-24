Jantar temático leva público ao mundo de Alice no País das Maravilhas

A jornada começa no jogo, quando os participantes são desafiados a escapar em até 60 minutos de cenários repletos de enigmas, charadas e personagens icônicos. Ao atravessar a porta secreta, os convidados entram na sala temática Alice no País das Maravilhas, uma das experiências mais envolventes do Escape Club. Nesse cenário, portais misteriosos, personagens curiosos e enigmas surpreendentes surgem a cada passo.

Cada detalhe guarda uma pista, transformando o início da noite em uma verdadeira aventura coletiva. Em seguida a experiência começa com o drink "Beba-me", servido em pequenos frascos que remetem ao clássico literário. Entre as opções, um gin infusionado com lavanda, limão siciliano e glitter comestível ou a versão não alcoólica à base de chá gelado de hibisco, maçã verde e limão com gás.

Entre goles e descobertas, o cardápio conduz os convidados por capítulos do enredo. No "Chá do Chapeleiro Maluco", a entrada chega em delicadas xícaras vintage com vegetais crocantes, dip de beterraba, homus de abóbora e flores comestíveis, além de um Capuccino de Cogumelos Defumados com Espuma de Trufa Branca. O prato principal, batizado de "Siga o Coelho Branco", traz Mignon Bovino ao molho de vinho do Porto e cerejas, acompanhado de purê de raízes coloridas e pipoca de arroz negro crocante.

Para vegetarianos, a versão chega em forma de polpetone de cogumelos e nozes. No desfecho, o "Jardim da Alice" apresenta uma cheesecake de frutas vermelhas desconstruída, repleta de cores e flores comestíveis.

Serviço

Local: Escape Room Club - Avenida Divino Salvador 772 - Moema - São Paulo

Datas: 23 e 24 de outubro

Instagram: @escapeclub.oficial