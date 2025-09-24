Jantar temático leva público ao mundo de Alice no País das Maravilhas
Por: Flávia Viana
Um convite enigmático, um portal para outro mundo e uma noite em que nada é o que parece. Assim será a experiência que o Escape Club vai oferecer nos dias 23 e 24 de outubro, a partir das 18h, em uma edição especial de Alice no País das Maravilhas. O evento acontece no Escape Club, em Moema, e reúne a assinatura criativa do chef Cássio Prados em um jantar temático inspirado na obra de Lewis Carroll, além da oportunidade de jogar em duas das salas mais icônicas do espaço: Alice no País das Maravilhas e Rainha de Copas.
A jornada começa no jogo, quando os participantes são desafiados a escapar em até 60 minutos de cenários repletos de enigmas, charadas e personagens icônicos. Ao atravessar a porta secreta, os convidados entram na sala temática Alice no País das Maravilhas, uma das experiências mais envolventes do Escape Club. Nesse cenário, portais misteriosos, personagens curiosos e enigmas surpreendentes surgem a cada passo.
Cada detalhe guarda uma pista, transformando o início da noite em uma verdadeira aventura coletiva. Em seguida a experiência começa com o drink "Beba-me", servido em pequenos frascos que remetem ao clássico literário. Entre as opções, um gin infusionado com lavanda, limão siciliano e glitter comestível ou a versão não alcoólica à base de chá gelado de hibisco, maçã verde e limão com gás.
Entre goles e descobertas, o cardápio conduz os convidados por capítulos do enredo. No "Chá do Chapeleiro Maluco", a entrada chega em delicadas xícaras vintage com vegetais crocantes, dip de beterraba, homus de abóbora e flores comestíveis, além de um Capuccino de Cogumelos Defumados com Espuma de Trufa Branca. O prato principal, batizado de "Siga o Coelho Branco", traz Mignon Bovino ao molho de vinho do Porto e cerejas, acompanhado de purê de raízes coloridas e pipoca de arroz negro crocante.
Para vegetarianos, a versão chega em forma de polpetone de cogumelos e nozes. No desfecho, o "Jardim da Alice" apresenta uma cheesecake de frutas vermelhas desconstruída, repleta de cores e flores comestíveis.
Serviço
Local: Escape Room Club - Avenida Divino Salvador 772 - Moema - São Paulo
Datas: 23 e 24 de outubro
Instagram: @escapeclub.oficial
