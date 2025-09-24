E-mail vazado liga Sarah Ferguson a Epstein e abala os York

Sarah Ferguson e Jeffrey Epstein Imagem: Reprodução

Mas a relação com Andrew começou a ruir, pressionada por longos períodos de ausência dele e por ataques implacáveis da imprensa. Em 1992, veio a separação e, meses depois, o escândalo das fotos com o americano John Bryan, que causou enorme constrangimento ao Palácio. O divórcio, oficializado em 1996, custou a Sarah o estilo de Alteza Real, mas não o título de Duquesa de York. Curiosamente, o rompimento formal não os afastou: Sarah e Andrew continuaram dividindo residência no Royal Lodge e aparecendo juntos em eventos familiares. Essa convivência alimentou especulações de reconciliação, mas também os manteve como alvo preferido dos tabloides.

A partir dos anos 2000, Sarah tentou construir uma "carreira" fora da sombra da monarquia. Escreveu livros infantis e romances históricos, produziu programas de TV e tornou-se uma espécie de palestrante motivacional. Fundou a empresa Hartmoor LLC, nos EUA, mas o negócio faliu em 2009, deixando dívidas milionárias e lhe rendendo o apelido cruel de "Duchess ofDebt". Em 2010, foi filmada oferecendo "acesso" a Andrew em troca de meio milhão de libras, o que agravou sua situação financeira e de imagem. Em 2011, participou da série documental Finding Sarah, onde mostrou seu processo de terapia e reconstrução pessoal.

Foi justamente nesse período que sua ligação com Jeffrey Epstein se tornou pública. Em março de 2011, Sarah admitiu que Epstein havia pago cerca de £15.000 para ajudar a quitar uma dívida sua. Na ocasião, chamou isso de um "gigantic error of judgment". Até então, a percepção geral era de que Epstein fazia parte da rede de amizades de Andrew — não de Sarah — e que ela havia sido apenas uma peça lateral dessa ligação. A revelação do e-mail agora muda a narrativa: foi ela quem teve a primeira aproximação financeira com Epstein, e o contato continuou mesmo depois das críticas públicas.

Essa nova informação reforça o argumento de que Sarah não foi apenas "colateral" na história de Andrew e Epstein. Sua relação foi direta, e o tom deferente do e-mail — chamando-o de "amigo supremo" e agradecendo sua generosidade — compromete o esforço de distanciamento que ela vinha fazendo há mais de uma década. Não por acaso, diversas instituições de caridade anunciaram a suspensão de sua associação, e rumores indicam que até sua permanência no Royal Lodge com Andrew pode ser revista.

A vida pessoal de Sarah sempre teve esse traço de altos e baixos. Sua amizade com Diana, por exemplo, começou como uma aliança poderosa: as duas eram confidentes e se apoiavam mutuamente nos primeiros anos na realeza. Mas a relação azedou após a publicação do livro My Story, no qual Sarah incluiu detalhes da vida privada de Diana e dos príncipes William e Harry, algo que Diana não perdoou. Quando morreu, em 1997, as duas estavam sem se falar — algo que Sarah lamenta até hoje.