Do Exaltasamba à carreira solo: Jeffinho lança seu primeiro audiovisual
Depois de participar do grupo Exaltasamba, Jeffinho inicia uma nova fase da sua carreira. O cantor lança, no dia 26 de setembro, o Bloco 1 do seu primeiro projeto audiovisual solo, gravado no Bar do Major, em São Paulo. O destaque desse primeiro lançamento é a faixa "Primeiro Encontro", que ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube. Agora, em uma versão renovada, Jeffinho traz essa canção como símbolo da sua transição para a carreira solo.
"Todo mundo sempre me pedia para gravar essa música novamente. Ela tem uma força especial, e abrir esse projeto com ela é também uma forma de agradecer a todos que caminham comigo há tantos anos", revela o artista.
O audiovisual será lançado em blocos até novembro, trazendo um repertório que representa a história de Jeffinho: sucessos eternizados no Exaltasamba, como "Tá Vendo Aquela Lua", "Me Apaixonei Pela Pessoa Errada" e "Mega Star", ao lado de faixas inéditas e autorais, como "Obscena", "Sete Vidas", "Rosa e Azul" e "Foi Nada".
