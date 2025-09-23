Seu Jorge apresenta "Baile à la Baiana" em São Paulo

"O público de São Paulo é de uma diversidade incrível, então apresentar essa turnê aqui é algo importante demais, pois aqui é a capital que abraça a pluralidade do nosso país. É um show para dançar, cantar e sentir a força da nossa cultura", comenta Seu Jorge.



Gravado com a banda Conjuntão Pesadão, que acompanha Seu Jorge há anos, o álbum traz a força da música carioca (funk, soul e samba), em diálogo com os ritmos vibrantes da Bahia, como a chula, o semba, o black samba e o afropop. A ideia do projeto nasceu em Salvador, a partir dos encontros de Seu Jorge com o percussionista Peu Meurray no Galpão Cheio de Assunto, espaço cultural efervescente que também aproximou o artista de Magary Lord.



Neste show, o público pode esperar um repertório que mistura as novidades de "Baile à la Baiana" com os clássicos da carreira, como "Carolina", "Burguesinha" e "Mina do Condomínio". A proposta é transformar a noite em uma grande celebração dançante, com muito groove, percussão e interpretações cheias de swing. No palco, Seu Jorge estará acompanhado de uma banda afiada e com entrosamento de time.



Com mais de três décadas de carreira, Seu Jorge é um dos artistas mais respeitados do Brasil, conhecido não apenas por seu talento musical, mas também por sua atuação no cinema, onde brilhou em filmes como "Cidade de Deus", "A Vida Marinha com Steve Zissou" e "Marighella". Em 2023, comemorou 30 anos de carreira, reafirmando sua posição como um artista de fronteiras expandidas, cuja arte ultrapassa gêneros, formatos e territórios.



SERVIÇO

Seu Jorge apresenta "Baile à la Baiana": uma celebração musical das influências cariocas e baianas

Data: 27 de setembro de 2025

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955

Abertura da casa: 20:00

Ingressos: Uhuu.com