Naara Longevity Residences é lançada em São Paulo

No dia 19 de setembro, em São Paulo, foi realizado o evento de lançamento da Naara Longevity Residences, um projeto que tem como proposta oferecer novas formas de viver a longevidade com atenção às necessidades específicas desse público.

Fábio Rossi, Cláudio Lottenberg, Renata Boghosian e Joseph Nigri Imagem: Divulgação

O nome Naara tem origens em diferentes culturas: em hebraico, significa "moça jovem", e no tupi-guarani, "espírito jovem". Segundo Joseph Nigri, criador da marca, a longevidade deixou de ser apenas uma expectativa para se tornar realidade concreta, trazendo desafios relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida no longo prazo.