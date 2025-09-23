Naara Longevity Residences é lançada em São Paulo
No dia 19 de setembro, em São Paulo, foi realizado o evento de lançamento da Naara Longevity Residences, um projeto que tem como proposta oferecer novas formas de viver a longevidade com atenção às necessidades específicas desse público.
O nome Naara tem origens em diferentes culturas: em hebraico, significa "moça jovem", e no tupi-guarani, "espírito jovem". Segundo Joseph Nigri, criador da marca, a longevidade deixou de ser apenas uma expectativa para se tornar realidade concreta, trazendo desafios relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida no longo prazo.
O evento contou com a presença de convidados de diferentes áreas. Entre os destaques estavam Cláudio Lottenberg, médico e presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Samy Dana, economista e professor da FGV, e David Feffer, empresário e presidente da Suzano Holding S/A. As discussões abordaram temas como saúde, economia e negócios relacionados ao envelhecimento e às novas formas de morar.
O primeiro empreendimento da Naara está localizado em Higienópolis, bairro de São Paulo. O projeto oferece apartamentos com duas suítes e plantas adaptáveis, permitindo ajustes de acordo com as necessidades de cada residente. A proposta é reunir moradia e serviços em um mesmo espaço, alinhados ao conceito de Wellness 360º, que engloba cuidado com corpo, mente e estilo de vida.
