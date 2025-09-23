Gabriel Barreto fala sobre novela vertical, novo filme e "Arcanjo Renegado"

Gabriel Barreto Imagem: Divulgação

"Alex Kingsley é um militar que veio do nada, vai para o exterior em missão de paz, nesse período enriquece absurdamente e se torna um dos homens mais ricos do mundo. Na sua volta ao Brasil ele não conta que enriqueceu, assim vai testando o caráter de todos à sua volta", revela.

Barreto ainda fala mais sobre a trama da novela, que já acumula mais de 4 milhões de visualizações desde o lançamento.

"A história é uma adaptação da versão americana, onde um militar comum vai para o exterior em uma missão de paz e se torna um empresário bilionário, as pessoas no Brasil não sabem da sua ascensão financeira e ele usa disso pra testar quem é quem e aí o drama se desenrola", diz.

Gabriel dá mais detalhes sobre a produção que segue uma nova forma de fazer novelas no Brasil e no mundo.

"É um novo formato que está dando muito certo no mundo todo, pílulas de dramaturgia que vão gerando ganchos e o público não consegue parar de assistir. São episódios de 1 minuto e meio. Não veio para substituir nenhum outro formato, apenas somar, multiplicar", explica.