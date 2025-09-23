Gabriel Barreto fala sobre novela vertical, novo filme e "Arcanjo Renegado"
Por: Flávia Viana
Ator revela detalhes sobre a novela vertical, que acumula milhões de visualizações desde do lançamento, dia 6 de setembro, fala sobre o filme "A vida de cada um", que estreia no Festival do Rio, onde vive o personagem Reginaldo, e da quinta temporada de "Arcanjo Renegado"
O ator Gabriel Barreto atua em novas frentes na sua carreira. Após trabalhos na TV, teatro, cinema e streaming, agora ele é o protagonista de "Com licença, eu sou o big boss", novela no formato vertical que estreou no dia 6 de setembro no ReelShort. Na produção, o ator dá vida ao militar Alex Kingsley.
"Alex Kingsley é um militar que veio do nada, vai para o exterior em missão de paz, nesse período enriquece absurdamente e se torna um dos homens mais ricos do mundo. Na sua volta ao Brasil ele não conta que enriqueceu, assim vai testando o caráter de todos à sua volta", revela.
Barreto ainda fala mais sobre a trama da novela, que já acumula mais de 4 milhões de visualizações desde o lançamento.
"A história é uma adaptação da versão americana, onde um militar comum vai para o exterior em uma missão de paz e se torna um empresário bilionário, as pessoas no Brasil não sabem da sua ascensão financeira e ele usa disso pra testar quem é quem e aí o drama se desenrola", diz.
Gabriel dá mais detalhes sobre a produção que segue uma nova forma de fazer novelas no Brasil e no mundo.
"É um novo formato que está dando muito certo no mundo todo, pílulas de dramaturgia que vão gerando ganchos e o público não consegue parar de assistir. São episódios de 1 minuto e meio. Não veio para substituir nenhum outro formato, apenas somar, multiplicar", explica.
"Com licença, eu sou o big boss" foi gravada em junho no Rio de Janeiro, nos bairros de Jacarepaguá, Vargem Grande e Barra da Tijuca, e conta ainda com nomes como Yanna Sardenberg, Raira Machado, Pedro Lamin, Simone Soares, Pedro Garcia, entre outros.
Os 10 primeiros capítulos da trama podem ser vistos de forma gratuita pelo aplicativo ReelShort e o protagonista fala sobre os pontos em comum entre ele e o seu personagem.
"O Alex é um cara muito digno de muito caráter, espero ter bastante em comum com ele (rs), porque é o tipo de ser humano que eu admiro, é muito bom quando a gente admira a personalidade do personagem que estamos fazendo, criando, atuando", complementa.
Além da novela, ele estará na quinta temporada de "Arcanjo Renegado". Na trama, que está sendo gravada, ele contracena com Paloma Bernardi, além dos atores Emílio Orciolo Netto e Leonardo Brício.
"Sou fã da história e já tinha feito testes antes, então estou muito feliz de poder fazer parte da trama. O clima nos bastidores é leve e gostoso, com uma equipe talentosa, muito tranquila e amada", diz Barreto.
O ator também integra o elenco de "A vida de cada um", filme de Murilo Salles, que estreia no mês de outubro no Festival do Rio.
"Faço o Reginaldo, um personagem extremamente mal caráter. Todas as minhas cenas são com a Bianca Comparato. Ele é dono de uma concessionária de carros e é envolvido com o jogo do bicho. Pra esse processo resolvi me desconstruir bastante, engordei 7 quilos, fiz um cara mais largado, com autoestima baixa, o Murilo não me pediu isso, mas foi um momento que aproveitei pra experimentar nesse lugar", conta ele sobre a preparação.
As cenas dele foram feitas na comunidade do Andaraí e em uma concessionária de carros em Vila Isabel, Rio de Janeiro, em 2023.
"Estou muito feliz com a estreia no festival! É a primeira vez que estou em um longa que participa de um dos maiores festivais do Brasil. Sou muito fã do Murilo e é o segundo longa que faço com ele", completa o intérprete de Reginaldo.
