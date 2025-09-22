MJ The Musical: a experiência que mantém vivo o legado de Michael Jackson

O musical também já revelou talentos que entraram para a história da Broadway. Myles Frost, por exemplo, tornou-se o mais jovem ator a ganhar o Tony Award de Melhor Ator em um Musical, aos 22 anos, por sua interpretação de Michael.

MJ The Musical Imagem: Broadway Collection

Com mais de 25 sucessos - incluindo Beat It, Thriller, Smooth Criminal e Man in the Mirror -, o espetáculo faz o público cantar e se levantar da cadeira. A sonoridade é pensada para transformar o teatro em um verdadeiro concerto, com sistemas de som que criam a sensação de estar diante de um show ao vivo do próprio Michael Jackson.

A coreografia é outro ponto alto. Sob a direção de Christopher Wheeldon, cada número homenageia os movimentos icônicos de Michael, com precisão e energia que arrepiam. A cena de Smooth Criminal é de tirar o fôlego, e Thriller transforma o teatro em uma arena pulsante.

Por trás de todo o brilho, o musical também explora momentos íntimos da trajetória de Michael: sua relação com a família, a pressão pela excelência e a forma singular como enxergava o mundo.

MJ The Musical não é apenas uma homenagem a um dos maiores artistas de todos os tempos. É uma celebração da música, da dança e da capacidade que a arte tem de unir pessoas.

