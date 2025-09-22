MJ The Musical: a experiência que mantém vivo o legado de Michael Jackson
Poucos artistas marcaram a história da música e da cultura pop como Michael Jackson. E é justamente essa energia única que MJ The Musical leva ao palco da Broadway, em uma produção que combina espetáculo visual, emoção e, claro, alguns dos maiores sucessos da carreira do Rei do Pop.
O espetáculo, em cartaz no Neil Simon Theatre desde 2022, não é apenas uma coletânea de hits. Ambientado nos bastidores da preparação da turnê Dangerous, em 1992, ele mostra ao público o processo criativo de Michael, sua busca incansável pela perfeição, sua visão artística e a intensidade de quem sabia transformar música em experiência.
Três atores dão vida a diferentes fases da trajetória de Michael: sua infância nos Jackson 5, a juventude marcada pelo talento precoce e a fase adulta, que consagrou sua genialidade. Entre os nomes de destaque está Matte Martinez, de apenas 22 anos, que assumiu oficialmente o papel principal em setembro de 2025. Para ele, interpretar Michael é como "voltar à infância" e reviver as canções que marcaram sua vida.
O musical também já revelou talentos que entraram para a história da Broadway. Myles Frost, por exemplo, tornou-se o mais jovem ator a ganhar o Tony Award de Melhor Ator em um Musical, aos 22 anos, por sua interpretação de Michael.
Com mais de 25 sucessos - incluindo Beat It, Thriller, Smooth Criminal e Man in the Mirror -, o espetáculo faz o público cantar e se levantar da cadeira. A sonoridade é pensada para transformar o teatro em um verdadeiro concerto, com sistemas de som que criam a sensação de estar diante de um show ao vivo do próprio Michael Jackson.
A coreografia é outro ponto alto. Sob a direção de Christopher Wheeldon, cada número homenageia os movimentos icônicos de Michael, com precisão e energia que arrepiam. A cena de Smooth Criminal é de tirar o fôlego, e Thriller transforma o teatro em uma arena pulsante.
Por trás de todo o brilho, o musical também explora momentos íntimos da trajetória de Michael: sua relação com a família, a pressão pela excelência e a forma singular como enxergava o mundo.
MJ The Musical não é apenas uma homenagem a um dos maiores artistas de todos os tempos. É uma celebração da música, da dança e da capacidade que a arte tem de unir pessoas.
Para mais informações sobre a Broadway Collection, bem como as últimas notícias e ingressos da Broadway, acesse o site oficial.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.