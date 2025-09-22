Lace de cabelo humano: a evolução das perucas naturais

A lace é uma estrutura de renda ultra fina onde os cabelos são implantados fio a fio à mão. Quando a peça é personalizada, ela imita perfeitamente os fios nascendo do couro cabeludo, como se fossem folículos reais - o que garante um acabamento imperceptível e natural.

Segundo especialistas como Luiz Crispim, CEO da Lully Hair Soluções Capilares, a chave está na personalização. "Não adianta usar uma lace genérica. A naturalidade só acontece quando ela respeita o tom, a textura, o corte e até o formato da cabeça da pessoa", afirma Luiz.

Luiz Crispim Imagem: Divulgação

Além da estética, as laces também têm uma função terapêutica. Ao devolver a imagem que muitas mulheres perderam durante um processo de saúde, a peruca de cabelo humano ou a prótese capilar personalizada ajuda a restaurar a confiança e a autoestima.

Hoje, já é possível usar a lace para disfarçar falhas, esconder o cabelo natural com segurança ou simplesmente adotar um novo estilo, como se fosse o próprio cabelo - com caimento, brilho e movimento real.