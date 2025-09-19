Casa de Alice promove feira com mais de 45 expositoras mulheres

A Casa de Alice se consolidou como um espaço de acolhimento, criatividade e valorização do trabalho feminino, reunindo empreendedoras que transformaram suas trajetórias pessoais em arte, design e bem-estar. Os produtos, majoritariamente veganos, sustentáveis e feitos artesanalmente, carregam histórias singulares e lúdicas, expressando sentimentos, emoções e experiências de vida de cada expositora.

Além da diversidade de acessórios, aromas, terapias manuais e experiências espirituais oferecidas ao público, a feira terá um diferencial importante: o Projeto Amazôniaq que reverterá toda as vendas ao plantio de árvores e à preservação da Amazônia.

"A Casa de Alice é mais do que uma feira, é uma rede de negócios de mulheres que fomenta autoestima, conhecimento, bem-estar e sustentabilidade, criando experiências transformadoras para quem visita", afirma Sandra de Lima, a organizadora da Feira.

O evento se propõe a oferecer uma vivência completa, onde cultura, natureza e criatividade se encontram para inspirar novos olhares e fortalecer as energias do dia a dia.



SERVIÇO

Evento: Casa de Alice - Feira Autoral e Sustentável

Data: 20 de setembro de 2025

Horário: 10h às 19h

Local: Rua Fortunato, Vila Buarque - São Paulo/SP

Entrada gratuita