Casa de Alice promove feira com mais de 45 expositoras mulheres
Por: Patricia Alves
No próximo 20 de setembro, a Vila Buarque recebe a Casa de Alice, uma feira que valoriza a economia criativa e o empreendedorismo feminino. O evento acontece na Rua Fortunato, na Vila Buarque, das 10h às 19h, reunindo mais de 45 barracas de produtos autorais e sustentáveis, todos desenvolvidos por mulheres.
A Casa de Alice se consolidou como um espaço de acolhimento, criatividade e valorização do trabalho feminino, reunindo empreendedoras que transformaram suas trajetórias pessoais em arte, design e bem-estar. Os produtos, majoritariamente veganos, sustentáveis e feitos artesanalmente, carregam histórias singulares e lúdicas, expressando sentimentos, emoções e experiências de vida de cada expositora.
Além da diversidade de acessórios, aromas, terapias manuais e experiências espirituais oferecidas ao público, a feira terá um diferencial importante: o Projeto Amazôniaq que reverterá toda as vendas ao plantio de árvores e à preservação da Amazônia.
"A Casa de Alice é mais do que uma feira, é uma rede de negócios de mulheres que fomenta autoestima, conhecimento, bem-estar e sustentabilidade, criando experiências transformadoras para quem visita", afirma Sandra de Lima, a organizadora da Feira.
O evento se propõe a oferecer uma vivência completa, onde cultura, natureza e criatividade se encontram para inspirar novos olhares e fortalecer as energias do dia a dia.
SERVIÇO
Evento: Casa de Alice - Feira Autoral e Sustentável
Data: 20 de setembro de 2025
Horário: 10h às 19h
Local: Rua Fortunato, Vila Buarque - São Paulo/SP
Entrada gratuita
