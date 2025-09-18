Zezé Polessa estreia "Os Olhos de Nara Leão"

Zezé Polessa Imagem: Reprodução

Ao comentar seu desejo de interpretar Nara durante uma conversa com Miguel Falabella, ele imediatamente aceitou escrever o texto. Em apenas uma semana juntos, ainda em meio à pandemia, a primeira versão do espetáculo começou a ganhar forma.

Momentos e canções

No espetáculo, Nara está em cena como se tivesse vindo de algum lugar do futuro - ou do passado - para compartilhar com o público suas lembranças e reflexões. O texto, construído em fluxo de consciência, relembra momentos e canções da artista sem seguir uma cronologia formal - um reflexo da liberdade de Nara como artista e mulher.

"Não procuro imitar o seu jeito de falar ou cantar. Existe uma liberdade em todo este processo - não poderia ser diferente com alguém que sempre foi tão livre", comenta Zezé, que interpreta ao vivo sucessos como 'A Banda', 'Corcovado', 'Marcha da Quarta-feira de Cinzas', entre outros.

Com direção musical de Josimar Carneiro, cenário de Marco Lima e iluminação de Cesar Pivetti, o espetáculo percorre os diversos estilos e movimentos dos quais Nara participou. Da Bossa Nova ao Tropicalismo, dos festivais da canção ao samba-canção, Nara Leão foi plural e sempre inquieta. Sua criação artística refletia sua liberdade.

Ao longo das cenas, surgem temas como a repressão militar, o exílio, o avanço do feminismo, as revoluções comportamentais das décadas de 60 e 70, a maternidade e os relacionamentos da cantora.