Mostra D&D Garden Design chega a 7ª edição
O D&D Shopping, referência nacional em decoração e design, realiza a 7ª edição da Mostra D&D Garden Design, de 16 de setembro a 19 de outubro.
Com o tema "Jardim de Morar", a mostra propõe um olhar sensível e inspirador sobre a relação entre o lar e a natureza, incentivando formas mais conscientes e sustentáveis de viver. Os espaços concebidos pelos profissionais convidados evidenciam a delicadeza dos detalhes, a valorização da memória afetiva e a importância do bem-estar, transformando a casa em um verdadeiro refúgio que acolhe e celebra a vida cotidiana.
Um dos grandes destaques da Mostra é o espaço "Ilha Boulevard" assinado pelo arquiteto Lui Costa em parceria com a paisagista Clariça Lima, criado em colaboração com a Hunter Douglas. O ambiente ganhou aconchego e sofisticação com móveis de linhas confortáveis e tons neutros, que contrastam com o verde exuberante do jardim projetado por Clariça. A composição foi abraçada pela cobertura Isla, inovação da Hunter Douglas que une tecnologia, proteção e elegância para áreas externas.
A cobertura retrátil Isla surge como uma opção versátil e sofisticada para áreas externas. Produzida em alumínio de alta resistência, oferece grande dimensão, fácil instalação e adaptação a diferentes projetos, sem ser considerada área construída em alguns casos. Com design modular, lâminas ajustáveis, até 23 opções de cores, iluminação em LED e integração com sistemas de proteção contra chuva e vento, transforma qualquer ambiente em um espaço acolhedor, moderno e funcional durante todo o ano. Ideal para contemplação e relaxamento, o espaço convida à conexão com a natureza e ao descanso em meio ao ritmo urbano.
Além disso o shopping se prepara para receber a 2ª edição do concurso de vitrines decoradas D&D Garden Design, que acontece entre os dias 16 de setembro e 19 de outubro. A ação, que integra a programação da mostra, tem como objetivo fortalecer a conexão entre lojistas e profissionais do programa de relacionamento I/D, além de proporcionar um clima de celebração que transforma os corredores do shopping em verdadeiros cenários criativos. Cada loja participante convida um arquiteto ou escritório de arquitetura para assinar uma intervenção exclusiva em sua vitrine, criando um espetáculo visual que promete encantar clientes e visitantes.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.