Mostra D&D Garden Design chega a 7ª edição

O D&D Shopping, referência nacional em decoração e design, realiza a 7ª edição da Mostra D&D Garden Design, de 16 de setembro a 19 de outubro.

Com o tema "Jardim de Morar", a mostra propõe um olhar sensível e inspirador sobre a relação entre o lar e a natureza, incentivando formas mais conscientes e sustentáveis de viver. Os espaços concebidos pelos profissionais convidados evidenciam a delicadeza dos detalhes, a valorização da memória afetiva e a importância do bem-estar, transformando a casa em um verdadeiro refúgio que acolhe e celebra a vida cotidiana.

Um dos grandes destaques da Mostra é o espaço "Ilha Boulevard" assinado pelo arquiteto Lui Costa em parceria com a paisagista Clariça Lima, criado em colaboração com a Hunter Douglas. O ambiente ganhou aconchego e sofisticação com móveis de linhas confortáveis e tons neutros, que contrastam com o verde exuberante do jardim projetado por Clariça. A composição foi abraçada pela cobertura Isla, inovação da Hunter Douglas que une tecnologia, proteção e elegância para áreas externas.