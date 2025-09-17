Mixue Ice Cream & Tea chega a Nova York

Famosa por seus sorvetes cremosos, chás refrescantes e bebidas instagramáveis, a Mixue já é um fenômeno em países como China, Vietnã e Indonésia — e agora escolheu Nova York como porta de entrada para o público americano.

O espaço aposta em preços acessíveis e um cardápio divertido, com opções que vão do clássico sorvete de baunilha até criações cheias de cor e camadas de sabor. Para quem gosta de explorar novidades gastronômicas, é um passeio diferente e saboroso, perfeito para registrar nas redes sociais.

Endereço:266 Canal Street, Tribeca - Nova York