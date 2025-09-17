Mixue Ice Cream & Tea chega a Nova York
Por: Ricardo Carlini
Nova York acaba de ganhar uma novidade que promete agitar os fãs de sobremesas e bebidas diferentes: a Mixue Ice Cream & Tea, rede asiática gigante com mais de 30 mil lojas pelo mundo, abriu sua primeira unidade nos Estados Unidos em Tribeca, na Canal Street.
Famosa por seus sorvetes cremosos, chás refrescantes e bebidas instagramáveis, a Mixue já é um fenômeno em países como China, Vietnã e Indonésia — e agora escolheu Nova York como porta de entrada para o público americano.
O espaço aposta em preços acessíveis e um cardápio divertido, com opções que vão do clássico sorvete de baunilha até criações cheias de cor e camadas de sabor. Para quem gosta de explorar novidades gastronômicas, é um passeio diferente e saboroso, perfeito para registrar nas redes sociais.
Endereço:266 Canal Street, Tribeca - Nova York
