Mixue Ice Cream & Tea chega a Nova York

Por: Ricardo Carlini

Nova York acaba de ganhar uma novidade que promete agitar os fãs de sobremesas e bebidas diferentes: a Mixue Ice Cream & Tea, rede asiática gigante com mais de 30 mil lojas pelo mundo, abriu sua primeira unidade nos Estados Unidos em Tribeca, na Canal Street.

Imagem
Imagem: Reprodução

Famosa por seus sorvetes cremosos, chás refrescantes e bebidas instagramáveis, a Mixue já é um fenômeno em países como China, Vietnã e Indonésia — e agora escolheu Nova York como porta de entrada para o público americano.

O espaço aposta em preços acessíveis e um cardápio divertido, com opções que vão do clássico sorvete de baunilha até criações cheias de cor e camadas de sabor. Para quem gosta de explorar novidades gastronômicas, é um passeio diferente e saboroso, perfeito para registrar nas redes sociais.

Endereço:266 Canal Street, Tribeca - Nova York

Imagem
Imagem: Divulgação

