Luiz Casali completa 80 anos com homenagem à sua trajetória no rádio

No dia 13 de setembro, Luiz Casali comemorou 80 anos em uma festa realizada no espaço Gap.

O bolo da celebração chamou a atenção: em formato de rádio antigo, conhecido como "capelinha". A ideia foi de sua esposa, Isabella Blanco, como forma de homenagear os 60 anos que Casali dedicou à radiodifusão.

Ao longo de sua carreira, Luiz Casali foi presidente da AESP (Associação das Emissoras de Rádio do Estado de São Paulo) por duas gestões. Também esteve à frente de diversas emissoras no interior e na capital paulista, entre elas a Musical FM, contribuindo para o desenvolvimento do setor no estado.