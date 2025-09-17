SplashUOL
Luiz Casali completa 80 anos com homenagem à sua trajetória no rádio

No dia 13 de setembro, Luiz Casali comemorou 80 anos em uma festa realizada no espaço Gap.

O bolo da celebração chamou a atenção: em formato de rádio antigo, conhecido como "capelinha". A ideia foi de sua esposa, Isabella Blanco, como forma de homenagear os 60 anos que Casali dedicou à radiodifusão.

Ao longo de sua carreira, Luiz Casali foi presidente da AESP (Associação das Emissoras de Rádio do Estado de São Paulo) por duas gestões. Também esteve à frente de diversas emissoras no interior e na capital paulista, entre elas a Musical FM, contribuindo para o desenvolvimento do setor no estado.

Isabella Blanco, Luiz Casali e Nelson Biondi
Isabella Blanco, Luiz Casali e Nelson Biondi Imagem: Divulgação
Isabella Blanco, Luiz, Loly Monfort e Joca Benavent
Isabella Blanco, Luiz, Loly Monfort e Joca Benavent Imagem: Divulgação
Parabéns com filhos e netos
Parabéns com filhos e netos Imagem: Divulgação
Isabella Blanco e Estela Marquezi
Isabella Blanco e Estela Marquezi Imagem: Divulgação
Claudia e Jonnhy Saad
Claudia e Jonnhy Saad Imagem: Divulgação
Bolo idealizado por Isabella Blanco
Bolo idealizado por Isabella Blanco Imagem: Divulgação
Rosana Bentivoglio, Didi Oliveira e Patrícia Blanco
Rosana Bentivoglio, Didi Oliveira e Patrícia Blanco Imagem: Divulgação
Isa, Luiz, Cleide e Álvaro Almeida
Isa, Luiz, Cleide e Álvaro Almeida Imagem: Divulgação
Isabella e Bia Perotti
Isabella e Bia Perotti Imagem: Divulgação
Luiz e Gui Leal
Luiz e Gui Leal Imagem: Divulgação

