João Adibe e Rafael Cortez são destaques do Brasil Influencer 2025

O Brasil Influencer 2025 já tem data marcada: nos dias 30 e 31 de outubro, o Vibra São Paulo será palco da 4ª edição do maior evento de influência digital da América Latina. A expectativa é receber cerca de 5 mil criadores de conteúdo em dois dias de imersão, networking e muito aprendizado sobre o futuro da influência.

Entre os destaques confirmados estão João Adibe Marques, presidente da Cimed e empresário considerado "fora da curva" no setor farmacêutico, que revolucionou a indústria ao levar a companhia a investir até mesmo em ciência espacial; e Rafael Cortez, ator, humorista e palestrante, conhecido nacionalmente pelo CQC e hoje referência em comunicação e carreira, com palestras e projetos de sucesso no Brasil e no exterior.