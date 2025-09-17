João Adibe e Rafael Cortez são destaques do Brasil Influencer 2025
O Brasil Influencer 2025 já tem data marcada: nos dias 30 e 31 de outubro, o Vibra São Paulo será palco da 4ª edição do maior evento de influência digital da América Latina. A expectativa é receber cerca de 5 mil criadores de conteúdo em dois dias de imersão, networking e muito aprendizado sobre o futuro da influência.
Entre os destaques confirmados estão João Adibe Marques, presidente da Cimed e empresário considerado "fora da curva" no setor farmacêutico, que revolucionou a indústria ao levar a companhia a investir até mesmo em ciência espacial; e Rafael Cortez, ator, humorista e palestrante, conhecido nacionalmente pelo CQC e hoje referência em comunicação e carreira, com palestras e projetos de sucesso no Brasil e no exterior.
O palco do Vibra também receberá Erick Loureiro, fundador do Grupo Elos e especialista em mente inconsciente e PNL, que já treinou mais de 48 mil pessoas em diversos países; e Yasmin Fleming, psicoterapeuta de mulheres reconhecida por seu trabalho de fortalecimento emocional e autoconhecimento.
Criado pelo Ybera Group, o evento se consolidou como referência na profissionalização e valorização dos criadores de conteúdo. Em 2025, o tema central será a "Nova Era Digital", discutindo tendências, ferramentas e oportunidades que moldam o futuro da criação de conteúdo, com influenciadores e empreendedores digitais de todo o país.
Nas edições passadas, o evento contou com participações de nomes como Ana Castela, Gkay e Thiago Nigro, reforçando sua relevância no cenário nacional. Agora, com novos palestrantes de peso e programação ampliada, o Brasil Influencer 2025 promete ser a edição mais marcante de sua história.
