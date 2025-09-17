Gina Garcia celebra a obra de Gal Costa em tributo

Gina Garcia leva ao palco do Fino da Bossa, em São Paulo, no próximo dia 17 de setembro, às 20h30, o tributo "Gina Canta Gal". No espetáculo, a artista interpreta sucessos que marcaram gerações e celebra a obra da eterna Gal Costa, em uma noite de pura emoção e memória musical.

Imagem: Reprodução

O show, que passou recentemente pelo icônico palco do Blue Note São Paulo, agora chega ao tradicional Fino da Bossa, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 473, em Pinheiros. A abertura será às 19h.