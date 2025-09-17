SplashUOL
Gina Garcia celebra a obra de Gal Costa em tributo

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Gina Garcia leva ao palco do Fino da Bossa, em São Paulo, no próximo dia 17 de setembro, às 20h30, o tributo "Gina Canta Gal". No espetáculo, a artista interpreta sucessos que marcaram gerações e celebra a obra da eterna Gal Costa, em uma noite de pura emoção e memória musical.

Imagem
Imagem: Reprodução

O show, que passou recentemente pelo icônico palco do Blue Note São Paulo, agora chega ao tradicional Fino da Bossa, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 473, em Pinheiros. A abertura será às 19h.

E a agenda de Gina segue movimentada: no dia 21 de setembro, o Espaço Mooca recebe o Pagode do Fabinho (ex-Raça Negra) & Convidados, em uma tarde de samba. No palco, além de Fabinho e Gina Garcia, estarão Pedrinho da Flor, Fabiano Fubá e o Grupo Pura Atração. O evento começa às 14h.

