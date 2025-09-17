Gina Garcia celebra a obra de Gal Costa em tributo
Gina Garcia leva ao palco do Fino da Bossa, em São Paulo, no próximo dia 17 de setembro, às 20h30, o tributo "Gina Canta Gal". No espetáculo, a artista interpreta sucessos que marcaram gerações e celebra a obra da eterna Gal Costa, em uma noite de pura emoção e memória musical.
O show, que passou recentemente pelo icônico palco do Blue Note São Paulo, agora chega ao tradicional Fino da Bossa, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 473, em Pinheiros. A abertura será às 19h.
E a agenda de Gina segue movimentada: no dia 21 de setembro, o Espaço Mooca recebe o Pagode do Fabinho (ex-Raça Negra) & Convidados, em uma tarde de samba. No palco, além de Fabinho e Gina Garcia, estarão Pedrinho da Flor, Fabiano Fubá e o Grupo Pura Atração. O evento começa às 14h.
