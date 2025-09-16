Tiago Barbosa encara novo desafio em "Rent" na Espanha
Por: Flávia Viana
Radicado em Madrid há dez anos, o cantor e ator carioca Tiago Barbosa inicia em dezembro um novo capítulo de sua trajetória internacional. No dia 10, ele estreia como Collins na temporada comemorativa de 30 anos do musical "Rent", que ficará em cartaz até 25 de janeiro de 2026 no Teatro Fernán Gómez, na Plaza de Colón.
O convite surgiu justamente quando Tiago planejava se afastar dos palcos para se dedicar à universidade e à homologação de seus diplomas na Europa. A sugestão de um diretor para integrá-lo à obra de Jonathan Larson mudou seus planos e o levou a um rigoroso processo seletivo internacional, que incluiu candidatos de Londres, Nova York e Cuba, e testes de improvisação que avaliaram sua versatilidade. O resultado foi a escolha para interpretar Collins, papel que desejava desde o início.
Depois de marcar a cena espanhola com personagens icônicos como Simba, em "O Rei Leão", e Lola, em "Kinky Boots" - que lhe rendeu reconhecimento nacional e uma indicação a Melhor Ator ao lado de Antonio Banderas - Tiago agora se prepara para Collins. "Rent é um ressurgir, me trouxe de volta coisas que havia esquecido na corrida da vida. Aqui todos esperam por esse momento e eu tenho sede de colocar voz e corpo nisso", afirma.
A montagem terá um caráter inédito: será a primeira vez que um musical ocupará um teatro público na Espanha, o que envolve novas regras, cotas e formatos de acesso. O fato de acontecer no espaço que recebe a cerimônia dos Prêmios Tália, da Academia de Artes Europeia, aumenta ainda mais o simbolismo da produção.
No Brasil, Tiago consolidou sua carreira em grandes espetáculos: estreou como Simba em "O Rei Leão", papel que lhe rendeu o título de melhor intérprete mundial do personagem pela diretora americana Julie Taymor e o prêmio Bibi Ferreira de Revelação; interpretou TJ em "Mudança de Hábito"; Fiyero em "Wicked"; Milton Nascimento em "Clube da Esquina - Sonhos não Envelhecem", papel que fez sucesso pelo país e lhe rendeu indicações de Melhor Ator nos principais prêmios do gênero; protagonizou "Cinderella", tornando-se o primeiro príncipe negro entre todas as montagens do mundo; e atuou no original "Iron - O Homem da Máscara de Ferro". Na Espanha, foi com "Kinky Boots" que consolidou seu espaço no cenário cultural local. "As pessoas me chamam na rua de Lola. Isso me ajudou a perder o medo da língua e hoje me sinto acolhido e respeitado", conta.
O futuro reserva ainda mais novidades: 2026 deve marcar o lançamento de projetos autorais no Brasil, um retorno aguardado por seus fãs. Mais maduro e sereno, Tiago conclui: "Aprendi a confiar no tempo e no silêncio como aliados da minha jornada. Agora me sinto pronto para devolver isso em forma de arte", finaliza.
