Tiago Barbosa encara novo desafio em "Rent" na Espanha

Tiago Barbosa Imagem: Divulgação

Depois de marcar a cena espanhola com personagens icônicos como Simba, em "O Rei Leão", e Lola, em "Kinky Boots" - que lhe rendeu reconhecimento nacional e uma indicação a Melhor Ator ao lado de Antonio Banderas - Tiago agora se prepara para Collins. "Rent é um ressurgir, me trouxe de volta coisas que havia esquecido na corrida da vida. Aqui todos esperam por esse momento e eu tenho sede de colocar voz e corpo nisso", afirma.

A montagem terá um caráter inédito: será a primeira vez que um musical ocupará um teatro público na Espanha, o que envolve novas regras, cotas e formatos de acesso. O fato de acontecer no espaço que recebe a cerimônia dos Prêmios Tália, da Academia de Artes Europeia, aumenta ainda mais o simbolismo da produção.

No Brasil, Tiago consolidou sua carreira em grandes espetáculos: estreou como Simba em "O Rei Leão", papel que lhe rendeu o título de melhor intérprete mundial do personagem pela diretora americana Julie Taymor e o prêmio Bibi Ferreira de Revelação; interpretou TJ em "Mudança de Hábito"; Fiyero em "Wicked"; Milton Nascimento em "Clube da Esquina - Sonhos não Envelhecem", papel que fez sucesso pelo país e lhe rendeu indicações de Melhor Ator nos principais prêmios do gênero; protagonizou "Cinderella", tornando-se o primeiro príncipe negro entre todas as montagens do mundo; e atuou no original "Iron - O Homem da Máscara de Ferro". Na Espanha, foi com "Kinky Boots" que consolidou seu espaço no cenário cultural local. "As pessoas me chamam na rua de Lola. Isso me ajudou a perder o medo da língua e hoje me sinto acolhido e respeitado", conta.

O futuro reserva ainda mais novidades: 2026 deve marcar o lançamento de projetos autorais no Brasil, um retorno aguardado por seus fãs. Mais maduro e sereno, Tiago conclui: "Aprendi a confiar no tempo e no silêncio como aliados da minha jornada. Agora me sinto pronto para devolver isso em forma de arte", finaliza.