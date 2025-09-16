Rebecca Makkai lança no Brasil "Os que Tanto Acreditaram"

O romance foi finalista do Pulitzer Prize e do National Book Award. Em 2018, entrou na lista dos 10 melhores livros do ano do The New York Times e também foi incluído entre os 100 melhores livros do século 21. A obra recebeu prêmios como o ALA Carnegie Medal, o Stonewall Book Award e o Los Angeles Times Book Prize.

Imagem: Divulgação

Enredo

A narrativa se divide em dois períodos:

Chicago, 1985 - Yale Tishman, diretor de uma galeria de arte, vê sua carreira avançar enquanto a epidemia de AIDS se espalha, atingindo sua vida pessoal e profissional.

Paris, 2015 - Fiona, irmã de um dos jovens mortos nos anos 1980, lida com os efeitos da epidemia em sua história e em sua relação com a filha.

O livro traz referências diretas ao contexto histórico da AIDS, como protestos, falta de medicamentos e ausência de políticas públicas.