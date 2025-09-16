Rebecca Makkai lança no Brasil "Os que Tanto Acreditaram"
Por: Patricia Alves
A escritora norte-americana Rebecca Makkai terá sua obra Os que tanto acreditaram publicada no Brasil pela Editora Valentina, com tradução de Fernanda Abreu. O lançamento acontece em 20 de setembro, e o livro já está em pré-venda na Amazon.
Reconhecimento internacional
O romance foi finalista do Pulitzer Prize e do National Book Award. Em 2018, entrou na lista dos 10 melhores livros do ano do The New York Times e também foi incluído entre os 100 melhores livros do século 21. A obra recebeu prêmios como o ALA Carnegie Medal, o Stonewall Book Award e o Los Angeles Times Book Prize.
Enredo
A narrativa se divide em dois períodos:
- Chicago, 1985 - Yale Tishman, diretor de uma galeria de arte, vê sua carreira avançar enquanto a epidemia de AIDS se espalha, atingindo sua vida pessoal e profissional.
- Paris, 2015 - Fiona, irmã de um dos jovens mortos nos anos 1980, lida com os efeitos da epidemia em sua história e em sua relação com a filha.
O livro traz referências diretas ao contexto histórico da AIDS, como protestos, falta de medicamentos e ausência de políticas públicas.
A tradução é de Fernanda Abreu, que atua na área há mais de 30 anos. Ela já traduziu autores como Dan Brown, Ken Follett, Rachel Cusk e Susan Sontag.
Rebecca Makkai é autora de quatro romances, entre eles I Have Some Questions for You, também previsto para ser lançado no Brasil pela Editora Valentina. Suas obras já foram traduzidas para mais de 20 idiomas.
Makkai leciona Literatura na Universidade de Nevada e na Universidade Northwestern, além de ser diretora artística do StoryStudio Chicago.
