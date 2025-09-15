Oscar Francisco dirige 'Originários', curta sobre super-heróis brasileiros
Por: Flávia Viana
Oscar Francisco, conhecido por dirigir novelas como "Deus Salve o Rei", "Éramos Seis", "Saramandaia", "Todas Flores" e muitas outras, assina a direção do curta Originários, que tem roteiro de Renê Belmonte.
"Foi uma experiência única. Já tinha feito uma novela onde alguns personagens conseguiam voar, mas não eram super-heróis brasileiros. Não tinha familiaridade com tema e estudei bastante e fiquei impressionado com a legião de fãs e de como é rico e curioso esse universo", diz Oscar.
Rodado no Rio de Janeiro, nas cidades de Niterói e Maricá, o curta traz uma narrativa potente e sensível, voltada à valorização das raízes e da identidade brasileira, contada por personagens que são super-heróis nacionais. O filme será lançado durante a Niterói Expo Geek, em outubro, um dos maiores eventos de cultura pop e diversidade da cidade.
"O público pode esperar por um curta de aventura, emoção e a realidade dos povos originários. Conseguimos levar um olhar para esses povos e fazer um filme com ação e emoção".
A ideia do projeto é do ator, roteirista e quadrinista Ellyan, que sempre teve esses temas norteando sua trajetória artística. Além de protagonizar a obra, Ellyan também assina a produção. O elenco conta ainda com Claudia Macedo, Denilson Graco, Fel Travassos, Maryellen Vieira e uma participação especial do ator Kiko.
O curta se insere em uma produção contemporânea que busca resgatar a ancestralidade e provocar reflexões sobre pertencimento, memória e resistência cultural, reforçando o compromisso de Ellyan com a arte como ferramenta de transformação e valorização da identidade nacional.
Sinopse do curta:
O protagonista Elder Silva, recentemente desperto como o avatar do deus Tupã, vê-se involuntariamente colocando em perigo sua mãe, Dona Ceiça, ao liberar poderes fora de controle. Desesperado para salvar sua mãe, Elder inicia uma jornada em busca da cura, contando com a ajuda de Evelyn, a Convergente, e Vélox, um ágil ginasta. O Pajé Arari, guardião dos conhecimentos ancestrais, relutantemente revela a complexa dinâmica dos dons e o alto preço da cura.
Este projeto é uma realização da Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas, Governo Federal e Ministério da Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
