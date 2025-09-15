Oscar Francisco dirige 'Originários', curta sobre super-heróis brasileiros

Imagem: Divulgação

"O público pode esperar por um curta de aventura, emoção e a realidade dos povos originários. Conseguimos levar um olhar para esses povos e fazer um filme com ação e emoção".

A ideia do projeto é do ator, roteirista e quadrinista Ellyan, que sempre teve esses temas norteando sua trajetória artística. Além de protagonizar a obra, Ellyan também assina a produção. O elenco conta ainda com Claudia Macedo, Denilson Graco, Fel Travassos, Maryellen Vieira e uma participação especial do ator Kiko.

O curta se insere em uma produção contemporânea que busca resgatar a ancestralidade e provocar reflexões sobre pertencimento, memória e resistência cultural, reforçando o compromisso de Ellyan com a arte como ferramenta de transformação e valorização da identidade nacional.



Sinopse do curta:

O protagonista Elder Silva, recentemente desperto como o avatar do deus Tupã, vê-se involuntariamente colocando em perigo sua mãe, Dona Ceiça, ao liberar poderes fora de controle. Desesperado para salvar sua mãe, Elder inicia uma jornada em busca da cura, contando com a ajuda de Evelyn, a Convergente, e Vélox, um ágil ginasta. O Pajé Arari, guardião dos conhecimentos ancestrais, relutantemente revela a complexa dinâmica dos dons e o alto preço da cura.



Este projeto é uma realização da Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas, Governo Federal e Ministério da Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.