SplashUOL
Assine UOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Siga nas redes
Opinião

Ana Beatriz Prudente Alckmin lança seu primeiro livro

Amaury Jr.
Colunista de Splash

No próximo dia 21 de setembro, às 17h, acontece o lançamento do livro "Ela, sua gata e Tel Aviv", primeiro título da escritora Ana Beatriz Prudente Alckmin, publicado pela Editora D'Plácido. O evento será realizado na Livraria D'Plácido Ibrachina, na Avenida Paulista, 2073, loja 120 (Conjunto Nacional).

Ana Beatriz Prudente Alckmin
Ana Beatriz Prudente Alckmin Imagem: Divulgação

A obra apresenta a riqueza do mundo judaico contemporâneo, com suas diversas identidades, fenótipos e experiências. Ao longo das páginas, o leitor encontrará reflexões sobre imigração, sustentabilidade na moda e o papel das mídias sociais como ferramenta pedagógica, além de denúncias sobre escravização moderna e tráfico de pessoas. Este é apenas o primeiro volume de uma série que aprofundará ainda mais aspectos da vida judaica pouco abordados na literatura contemporânea.

Imagem
Imagem: Divulgação

"Escrevo desde muito cedo, mas senti que agora era o momento de amadurecer essa paixão em forma de livro. Um romance exige mais do que talento: pede tempo, estilo e autoconhecimento. Ela, sua gata e Tel Aviv nasce desse processo e da vontade de mostrar a pluralidade do mundo judaico, ainda pouco conhecido no Brasil. Acredito que aproximar as pessoas dessa cultura é também uma forma de combater o antissemitismo e valorizar a diversidade.", comenta a autora.

SERVIÇO
Lançamento Do Livro "Ela, sua gata e Tel Aviv"
Data: 21/09/2025 (Domingo)
Horário: 17h
Local: Livraria D'plácido Ibrachina - Av. Paulista, 2073, Loja 120, São Paulo - Sp (Conjunto Nacional)

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do BOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.