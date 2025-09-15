Ana Beatriz Prudente Alckmin lança seu primeiro livro

No próximo dia 21 de setembro, às 17h, acontece o lançamento do livro "Ela, sua gata e Tel Aviv", primeiro título da escritora Ana Beatriz Prudente Alckmin, publicado pela Editora D'Plácido. O evento será realizado na Livraria D'Plácido Ibrachina, na Avenida Paulista, 2073, loja 120 (Conjunto Nacional).

Ana Beatriz Prudente Alckmin Imagem: Divulgação

A obra apresenta a riqueza do mundo judaico contemporâneo, com suas diversas identidades, fenótipos e experiências. Ao longo das páginas, o leitor encontrará reflexões sobre imigração, sustentabilidade na moda e o papel das mídias sociais como ferramenta pedagógica, além de denúncias sobre escravização moderna e tráfico de pessoas. Este é apenas o primeiro volume de uma série que aprofundará ainda mais aspectos da vida judaica pouco abordados na literatura contemporânea.