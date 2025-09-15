Ana Beatriz Prudente Alckmin lança seu primeiro livro
No próximo dia 21 de setembro, às 17h, acontece o lançamento do livro "Ela, sua gata e Tel Aviv", primeiro título da escritora Ana Beatriz Prudente Alckmin, publicado pela Editora D'Plácido. O evento será realizado na Livraria D'Plácido Ibrachina, na Avenida Paulista, 2073, loja 120 (Conjunto Nacional).
A obra apresenta a riqueza do mundo judaico contemporâneo, com suas diversas identidades, fenótipos e experiências. Ao longo das páginas, o leitor encontrará reflexões sobre imigração, sustentabilidade na moda e o papel das mídias sociais como ferramenta pedagógica, além de denúncias sobre escravização moderna e tráfico de pessoas. Este é apenas o primeiro volume de uma série que aprofundará ainda mais aspectos da vida judaica pouco abordados na literatura contemporânea.
"Escrevo desde muito cedo, mas senti que agora era o momento de amadurecer essa paixão em forma de livro. Um romance exige mais do que talento: pede tempo, estilo e autoconhecimento. Ela, sua gata e Tel Aviv nasce desse processo e da vontade de mostrar a pluralidade do mundo judaico, ainda pouco conhecido no Brasil. Acredito que aproximar as pessoas dessa cultura é também uma forma de combater o antissemitismo e valorizar a diversidade.", comenta a autora.
SERVIÇO
Lançamento Do Livro "Ela, sua gata e Tel Aviv"
Data: 21/09/2025 (Domingo)
Horário: 17h
Local: Livraria D'plácido Ibrachina - Av. Paulista, 2073, Loja 120, São Paulo - Sp (Conjunto Nacional)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.