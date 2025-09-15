Harry faz 41, prioriza pai e silencia sobre William - de propósito

Mas se o reencontro com o pai foi um gesto de reconexão, a viagem secreta de Harry à Ucrânia foi um gesto de coragem. O Guardian acompanhou cada minuto da jornada, mostrando o príncipe de um jeito raro: rindo de si mesmo no meio da madrugada, encharcado de chuva na fronteira da Polônia, dividindo batatas fritas e cerveja com sua equipe. No trem noturno, andava de meias pelos corredores, fazia piadas de pai, mas também falava sério sobre guerra, política e sobre seu papel no mundo. Em Kiev, visitou hospitais, centros de reabilitação, programas de esporte para veteranos e foi recebido com aplausos e abraços. No memorial de Maidan Square, caminhou sozinho entre fotos e bandeiras em homenagem aos mortos e chamou a cena de "uma das coisas mais tristes, mas também mais bonitas que já vi". Para Harry, que serviu dez anos no Exército, esse vínculo é pessoal. Ele disse que o trabalho com o Invictus "salvou" sua vida quando deixou o Exército, devolvendo-lhe propósito. Agora quer multiplicar esse mesmo propósito para os milhares de ucranianos que carregam ferimentos de guerra. "O que mais se perde quando se pendura o uniforme é o propósito. E é isso que tentamos devolver a eles", disse, transformando o drama de cada um em combustível para continuar.

A viagem também mostrou um Harry reflexivo. Ele falou de Diana, lembrando como ela também "fazia as coisas à sua maneira", e confessou que, se o Invictus é sua prioridade profissional, o pai é sua prioridade pessoal. É aí que está uma das frases mais reveladoras do ano: ele disse que "o foco realmente precisa ser no meu pai". Não falou de William - e esse silêncio é ensurdecedor. Em um momento em que críticos repetem a narrativa de que Harry teria sido "eliminado" pelo irmão que um dia será rei, o que se vê é o oposto: Harry também o eliminou de sua prioridade afetiva. Não há ressentimento explícito, não há ataques, há apenas ausência - e a ausência diz mais do que qualquer entrevista explosiva. É uma inversão do discurso público: Harry não está mais brigando por esse espaço, está construindo um novo.

Harry foi além: disse que quer passar mais tempo no Reino Unido, e que esta semana aproximou essa possibilidade de forma real. Reconheceu, inclusive, que quer levar os filhos um dia, o que só será possível se o impasse sobre sua segurança for finalmente resolvido. Será que esta visita e o reencontro com o pai foram a porta de entrada para a tão sonhada recuperação da proteção oficial que ele perdeu ao deixar o cargo de membro sênior da família real? Essa pergunta fica no ar — mas a sensação é que Harry está pavimentando esse caminho.

Meghan, citada apenas uma vez, aparece como o ponto de equilíbrio. Ele contou que ela sempre lhe diz que "dizer a verdade é a forma mais eficiente de viver" - conselho que ele segue e que sustenta suas decisões, inclusive as que incomodaram meio mundo, como o livro Spare e a série documental. Foi direto ao falar sobre isso: "Eu sei que [falar] irrita algumas pessoas e vai contra a narrativa. O livro? Foi uma série de correções de histórias que já estavam por aí. Um ponto de vista tinha sido colocado e precisava ser corrigido. Eu não acredito que lavei roupa suja em público. Foi uma mensagem difícil, mas eu fiz da melhor forma possível. Minha consciência está limpa."

E se há uma imagem persistente de Harry como um homem abatido, ele fez questão de desconstruí-la. "Eu acho que parte da imprensa britânica quer acreditar que eu sou infeliz, mas eu não sou. Eu sou muito feliz com quem eu sou e gosto da vida que levo." E completou, lembrando que, se nem sempre pareceu alegre, foi porque os últimos anos foram pesados: "Eu certamente tive que lidar com eventos muito estressantes nos últimos quatro anos. Houve a incerteza e o estresse dos litígios, e descobrir certas coisas que realmente, realmente machucaram." Essa admissão é poderosa: Harry não nega a dor, mas a coloca no lugar certo — como parte de um processo que o fez chegar ao equilíbrio que demonstra hoje.

2025 teve momentos duros, como seu afastamento oficial da Sentebale, a organização que fundou. Mas também teve momentos de leveza: o homem que faz piadas no meio da noite é o mesmo que volta para casa carregado de presentes de desconhecidos na Ucrânia - tantos que precisaram de espaço extra no avião privado. É o mesmo que se emociona diante de um memorial de guerra e que, no dia seguinte, posa para selfies com veteranos amputados e os chama de inspiração.