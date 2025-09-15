Começou o tradicional Festival de Peixes e Frutos do Mar na Ceagesp

Por: Patricia Alves

O tão esperado Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp retorna ao Espaço Gastronômico Ceagesp, localizado na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo (SP). A Edição 2025 do evento funcionará de quinta a domingo e oferecerá dezenas de opções de pratos à base de peixes e frutos do mar, para o público comer quantas vezes quiser.

O festival oferece pratos de entrada, um buffet completo de saladas, além de pratos principais e acompanhamentos. O público vai encontrar os pratos fixos do cardápio de todos os dias, entre eles, os Camarões no espeto, servidos à vontade nas mesas, e a Paella à Marinera, gigante, servida num tacho de 1,20 m de diâmetro, que fazem sucesso na Ceagesp desde 2013, quando foi realizada a primeira edição deste evento gastronômico. A recepção é feita com Casquinha de Siri, Acarajé e Caldinho de Peixe. No salão principal, vão encontrar mais peixes e frutos do mar, sempre para saborear o quanto quiser. Vai ter Camarão recheado com Catupiry e empanado com farinha Panko, receitas com diversos tipos de peixes, de água doce e salgada, que variam a cada semana, saladas, recheadas de frutos do mar, entre tantas outras opções.