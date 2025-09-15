Collabs no luxo: estratégia ou saturação?
Por: Tamara Lorenzoni
As colaborações entre marcas estão cada vez mais presentes, mas será que elas ainda têm o mesmo impacto no mercado de luxo?
Longe de ser uma novidade, foi nos últimos anos que as parcerias entre marcas de luxo e players inesperados redefiniram o mercado, criando literalmente uma nova categoria. Elas continuam sendo uma das ferramentas mais eficazes para gerar relevância cultural, atrair novos públicos e reposicionar códigos tradicionais. Mas, com a proliferação de collabs, surge a pergunta:
Ainda faz sentido apostar em colaborações ou já atingimos o ponto de saturação?
De acordo com o Fashion Transparency Index 2025, mais de 60% das marcas de luxo lançaram pelo menos uma colaboração nos últimos 12 meses, sendo que 38% dessas parcerias foram com marcas de segmentos não relacionados diretamente à moda, como hotelaria, mobilidade ou tecnologia.
Segundo o Lyst Index Q1 2025, 5 das 10 campanhas de moda mais comentadas online foram colaborações, reforçando o papel dessas ações na geração de buzz orgânico. Elas têm o poder de unir universos distintos como luxo e streetwear, tecnologia ou arte, criando produtos únicos que transcendem categorias e promovem relevância cultural.
No ambiente digital, as collabs também se consolidam como uma das melhores formas de crescer organicamente. O caso de Louis Vuitton x Supreme é emblemático: além de alavancar vendas, dominou conversas nas redes sociais.
Collabs geram conversas
Quando bem realizadas, tornam-se tópicos de discussão entre públicos variados, amplificando alcance e engajamento sem depender de investimentos pesados em mídia paga.
O que torna uma collab relevante?
Uma colaboração relevante é aquela que se baseia em autenticidade. Quando as marcas envolvidas compartilham valores, criam produtos que refletem suas identidades e oferecem algo realmente único, o impacto é duradouro.
Por outro lado, se a parceria não for genuína, rapidamente soa como estratégia de marketing forçada, reduzindo a percepção de valor.
Quando o destino está no detalhe: Jacquemus na Primeira Classe da Air France
Estética minimalista, fragrâncias exclusivas, tecidos selecionados e um olhar jovem sobre o savoir-faire tradicional. A mais recente collab reforça a elegância francesa presente no DNA das duas marcas, posicionando o design como parte essencial da experiência de viagem de alto padrão. Além disso, gera desejo ao integrar moda, lifestyle e hospitalidade de forma inteligente.
Algumas colaborações que marcaram o luxo:
- Gucci x Balenciaga e Dior x Air Jordan: união entre moda de alto padrão e cultura urbana.
- Fendi x Versace (apelidada de "Fendace") e Prada x Adidas: atraíram novos públicos ao reimaginar o design e explorar narrativas culturais únicas.
Essas collabs transcenderam o produto, gerando buzz e tornando-se fenômenos culturais altamente desejados no mercado global.
The End Has No End: as collabs na era da saturação
O risco do excesso é a perda da originalidade. Parcerias vazias, feitas apenas para "gerar buzz", podem soar forçadas e enfraquecer a imagem da marca.
Em um estudo da BoF (2024), 63% dos consumidores de luxo declararam já estarem "cansados" de colaborações sem propósito.
Fã ou hater?
Parcerias como H&M x Moschino, criticadas pela desconexão entre as identidades das marcas, e a coleção Balenciaga x Crocs, que gerou mais polêmica do que desejo, exemplificam collabs que dividiram opiniões.
Esses casos mostram como colaborações sem alinhamento claro, ou focadas apenas no hype, podem comprometer a percepção de valor, arriscando a exclusividade e o prestígio da marca.
Insight estratégico: em busca de relevância, faz sentido para as marcas de luxo ainda apostarem em collabs?
Luxo, exclusividade e o longo prazo
Colaborações devem transmitir uma mensagem clara. Quando bem executadas, introduzem novos designs, reimaginam códigos tradicionais ou criam narrativas que fortalecem o posicionamento da marca.
Para uma collab ser bem-sucedida, é essencial que agregue valor real, preservando o prestígio da marca. Parcerias baseadas apenas no hype tendem a ser esquecidas rapidamente, enquanto as que oferecem valor duradouro permanecem.
Antes de embarcar em uma colaboração, é fundamental refletir: Esta parceria fortalece minha identidade de marca? De que forma? Ela oferece algo que realmente faça sentido para o consumidor que já tenho e para o que desejo atrair?
