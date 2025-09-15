Collabs no luxo: estratégia ou saturação?

Ainda faz sentido apostar em colaborações ou já atingimos o ponto de saturação?

Louis Vuitton x Supreme Imagem: Reprodução

De acordo com o Fashion Transparency Index 2025, mais de 60% das marcas de luxo lançaram pelo menos uma colaboração nos últimos 12 meses, sendo que 38% dessas parcerias foram com marcas de segmentos não relacionados diretamente à moda, como hotelaria, mobilidade ou tecnologia.

Segundo o Lyst Index Q1 2025, 5 das 10 campanhas de moda mais comentadas online foram colaborações, reforçando o papel dessas ações na geração de buzz orgânico. Elas têm o poder de unir universos distintos como luxo e streetwear, tecnologia ou arte, criando produtos únicos que transcendem categorias e promovem relevância cultural.

No ambiente digital, as collabs também se consolidam como uma das melhores formas de crescer organicamente. O caso de Louis Vuitton x Supreme é emblemático: além de alavancar vendas, dominou conversas nas redes sociais.

Collabs geram conversas