"A Chorus Line" ganha nova montagem no Brasil em setembro
Um dos maiores musicais de todos os tempos retorna ao Brasil depois de mais de 40 anos. "A Chorus Line" estreia em 18 de setembro no Teatro VillaLobos, em São Paulo, celebrando também os 50 anos da obra que revolucionou a linguagem da Broadway.
A montagem é estrelada por Raul Gazolla, que aos 70 anos assume o papel de Zach, o diretor da audição que conduz a trama. Em 1983, Gazolla integrou a primeira montagem brasileira de A Chorus Line, marco que inaugurou um novo capítulo para o teatro musical no país.
Além de Raul Gazolla como Zach, estão entre os destaques Paula Miessa (Cassie e Diana), neta de Paulo Goulart e Nicete Bruno, que integrou o elenco original de Chicago na Espanha (2023/2024); Carol Botelho (Diana e Judy), que protagonizou o musical Rio Uphill; Andreza Medeiros (Judy, Val e Connie), que atuou em produções como Wicked e West Side Story e muito mais.
Agora, em 2025, com versão assinada por Miguel Falabella e sob a direção de Bárbara Guerra, A Chorus Line ganha uma nova montagem que preserva a essência do original mas dialoga com o público contemporâneo, em um espetáculo que combina emoção, excelência artística e novas soluções visuais.
Paralelamente ao espetáculo, será lançado um documentário dirigido por Leandro Sawaya, que acompanha de perto os bastidores dessa nova produção.
A Chorus Line estreou em 1975 no Shubert Theatre, em Nova York, onde permaneceu 15 anos em cartaz. A trama se passa em um palco vazio, durante uma audição conduzida por Zach, diretor de um novo musical da Broadway. Dezessete bailarinos disputam oito vagas no elenco e, em vez de apenas demonstrar técnica, são levados a revelar suas histórias pessoais.
SERVIÇO - CHORUS LINE
Estreia: 18 de setembro
Temporada: até 14 de dezembro
Local: Teatro VillaLobos - Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 - Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo - SP
Horários: quintas e sextas às 20h; sábados às 16h e 20h; domingos às 15h30 e 19h
Ingressos: Sympla
