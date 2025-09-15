"A Chorus Line" ganha nova montagem no Brasil em setembro

Além de Raul Gazolla como Zach, estão entre os destaques Paula Miessa (Cassie e Diana), neta de Paulo Goulart e Nicete Bruno, que integrou o elenco original de Chicago na Espanha (2023/2024); Carol Botelho (Diana e Judy), que protagonizou o musical Rio Uphill; Andreza Medeiros (Judy, Val e Connie), que atuou em produções como Wicked e West Side Story e muito mais.

Agora, em 2025, com versão assinada por Miguel Falabella e sob a direção de Bárbara Guerra, A Chorus Line ganha uma nova montagem que preserva a essência do original mas dialoga com o público contemporâneo, em um espetáculo que combina emoção, excelência artística e novas soluções visuais.

Imagem: Divulgação

Paralelamente ao espetáculo, será lançado um documentário dirigido por Leandro Sawaya, que acompanha de perto os bastidores dessa nova produção.

A Chorus Line estreou em 1975 no Shubert Theatre, em Nova York, onde permaneceu 15 anos em cartaz. A trama se passa em um palco vazio, durante uma audição conduzida por Zach, diretor de um novo musical da Broadway. Dezessete bailarinos disputam oito vagas no elenco e, em vez de apenas demonstrar técnica, são levados a revelar suas histórias pessoais.

SERVIÇO - CHORUS LINE