Rio vai sediar 5ª edição de festival de documentários curtos
Por: Flávia Viana
Entre os dias 24 e 28 de setembro, no Estação Net Botafogo, acontece a 5ª edição da Sinédoque - Festival Nacional de Documentários Curtos. O evento competitivo, gratuito e independente tem a missão de celebrar e popularizar o documentário brasileiro em curta-metragem.
Com temática livre e uma curadoria criteriosa, a programação oficial da Sinédoque valoriza a diversidade de perspectivas, prezando pela originalidade e qualidade artística. Exibindo 30 filmes de 12 estados das 5 regiões do país, sendo todas as produções realizadas entre 2024 e 2025, com até 30 minutos de duração.
"Um festival de documentário em curta-metragem traz pontos de vista únicos de todos os cantos de país, além de ser um campo fértil para novos talentos no cenário do documentário nacional", diz Lucas Vasconcellos, diretor e responsável pela curadoria e pela produção do evento.
A Sinédoque surgiu online em 2021 durante a pandemia. Hoje, na quinta edição, o festival acontece em formato híbrido, exibindo filmes e debates de forma online e presencial. E, pela primeira vez, haverá duas masterclasses exclusivamente presenciais, sendo uma de desenvolvimento de projetos de documentário e a outra de arquivos pessoais em contextos audiovisuais. Os ingressos são retirados na hora, na bilheteria do cinema. No fim da competição, cinco produções serão premiadas: três escolhidas pelo público e duas pelo júri oficial.
"A proposta é ampliar o alcance do documentário brasileiro em curta-metragem, estimular a reflexão e aproximar criadores e público", enfatiza Lucas Vasconcellos.
