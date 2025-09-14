Rio vai sediar 5ª edição de festival de documentários curtos

Imagem: Divulgação

"Um festival de documentário em curta-metragem traz pontos de vista únicos de todos os cantos de país, além de ser um campo fértil para novos talentos no cenário do documentário nacional", diz Lucas Vasconcellos, diretor e responsável pela curadoria e pela produção do evento.

A Sinédoque surgiu online em 2021 durante a pandemia. Hoje, na quinta edição, o festival acontece em formato híbrido, exibindo filmes e debates de forma online e presencial. E, pela primeira vez, haverá duas masterclasses exclusivamente presenciais, sendo uma de desenvolvimento de projetos de documentário e a outra de arquivos pessoais em contextos audiovisuais. Os ingressos são retirados na hora, na bilheteria do cinema. No fim da competição, cinco produções serão premiadas: três escolhidas pelo público e duas pelo júri oficial.

"A proposta é ampliar o alcance do documentário brasileiro em curta-metragem, estimular a reflexão e aproximar criadores e público", enfatiza Lucas Vasconcellos.