Banana Café reabre no Itaim com festa de inauguração
Agora em um novo espaço, mas na mesma Jerônimo Veiga, no Itaim, o Banana Café marcou sua reabertura com uma festa que reuniu amigos e personalidades.
O projeto tem como sócios Gutti Camargo, Gustavo Amaral e o casal José Luiz e Ana Lembo Soares, criadores do portal gastronômico Do Pão ao Caviar. O cardápio, assinado pelo casal, será executado pelo chef Walter Queiroz.
A noite contou com a presença de diversos nomes do cenário social e artístico. Entre os que marcaram presença estavam Isis Valverde, Carol Celico Scarpa e Eduardo Scarpa, além dos próprios anfitriões José Luiz Soares e Ana Carolina Lembo. Também passaram pelo evento Cristiana Oliveira, Suzy Rego, Fernando Vieira e Bia Duarte.
