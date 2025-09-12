SplashUOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Opinião

Banana Café reabre no Itaim com festa de inauguração

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Agora em um novo espaço, mas na mesma Jerônimo Veiga, no Itaim, o Banana Café marcou sua reabertura com uma festa que reuniu amigos e personalidades.

O projeto tem como sócios Gutti Camargo, Gustavo Amaral e o casal José Luiz e Ana Lembo Soares, criadores do portal gastronômico Do Pão ao Caviar. O cardápio, assinado pelo casal, será executado pelo chef Walter Queiroz.

A noite contou com a presença de diversos nomes do cenário social e artístico. Entre os que marcaram presença estavam Isis Valverde, Carol Celico Scarpa e Eduardo Scarpa, além dos próprios anfitriões José Luiz Soares e Ana Carolina Lembo. Também passaram pelo evento Cristiana Oliveira, Suzy Rego, Fernando Vieira e Bia Duarte.

Isis Valverde
Isis Valverde Imagem: Divulgação
Carol Celico Scarpa, Eduardo Scarpa, Jose Luiz Soares e Ana Carolina Lembo
Carol Celico Scarpa, Eduardo Scarpa, Jose Luiz Soares e Ana Carolina Lembo Imagem: Divulgação
Gustavo Amaral e Adriana Pavan
Gustavo Amaral e Adriana Pavan Imagem: Divulgação
Gutti Camargo e Ana Camargo
Gutti Camargo e Ana Camargo Imagem: Divulgação
Gina von Hertwig
Gina von Hertwig Imagem: Divulgação
Rafaela Lima
Rafaela Lima Imagem: Divulgação
Bia Duarte e Ovadia Saadia
Bia Duarte e Ovadia Saadia Imagem: Divulgação
Valentina Drumond e Catarina Lima
Valentina Drumond e Catarina Lima Imagem: Divulgação
Julia Gama e Matheus Fuchs
Julia Gama e Matheus Fuchs Imagem: Divulgação
