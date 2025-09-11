Nova mostra reúne retratos de Paris transformados em postais
Como parte das comemorações de seu primeiro aniversário, a Casa de Cultura "O Jardim" por Malu Mesquita, inaugura no próximo dia 20 de setembro a exposição "Cartão-Postal: Retrato", que reúne uma seleção de postais retratados por 20 fotógrafos de todo o Brasil e selecionados pela curadoria do espaço.
A mostra, que conta com a curadoria de Renato Negrão, teve como inspiração a exposição "Flâneuse: Derivas Analógicas por Paris", da empresária cultural e fotógrafa Malu Mesquita, com registros de paisagens da Cidade Luz que foram transformados em cartões-postais. As imagens foram disponibilizadas para os apaixonados por fotografia, com o compromisso de usarem a criatividade para criar um retrato ou autorretrato inspirado em uma das obras originais.
Os melhores trabalhos resultaram em um concurso, onde o vencedor ganhará uma câmera Leica Sofort 2 Instant. E o público poderá interagir e escolher a sua foto preferida. Até às 18h do dia 20 de setembro, as imagens estarão disponíveis para votação no perfil do Jardim no Instagram (@ojardim185).
Entre os finalistas, Yáskara Vargas, Suzana Lustosa, Sueli Finoto, Sandra Carrilo, Rose Battistella, Rosane da Silva Bernardi, Pedro Figueira, Mauricio Paranhos, Marli Gonçalves, Marcela Novais, Lilian Lopes, João França, Ivon Ciuffa, Helio Bibas, Ely Urzulin, Diego de Paula, Bira Mends, Beth Porto, Beatriz Dias, Alberto Cunha.
SERVIÇO:
Cartão-Postal: Retrato
Abertura: dia 20 de Setembro das 15h às 20h
A exposição seguirá até o dia 20 de outubro
Endereço: Rua Ilansa, 185 - Mooca, SP
