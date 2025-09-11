Nova mostra reúne retratos de Paris transformados em postais

Como parte das comemorações de seu primeiro aniversário, a Casa de Cultura "O Jardim" por Malu Mesquita, inaugura no próximo dia 20 de setembro a exposição "Cartão-Postal: Retrato", que reúne uma seleção de postais retratados por 20 fotógrafos de todo o Brasil e selecionados pela curadoria do espaço.

Imagem: Divulgação

A mostra, que conta com a curadoria de Renato Negrão, teve como inspiração a exposição "Flâneuse: Derivas Analógicas por Paris", da empresária cultural e fotógrafa Malu Mesquita, com registros de paisagens da Cidade Luz que foram transformados em cartões-postais. As imagens foram disponibilizadas para os apaixonados por fotografia, com o compromisso de usarem a criatividade para criar um retrato ou autorretrato inspirado em uma das obras originais.