Festa da Padroeira no Santuário Nossa Senhora da Salette

O Santuário Nossa Senhora da Salette, no bairro de Santana, em São Paulo, está promovendo a tradicional Festa da Padroeira. As comemorações já começaram com a Novena, realizada durante a semana sempre às 20h.

Aos finais de semana, a comunidade se reúne na quermesse a partir das 18h, com barracas de comidas típicas, apresentações musicais e atividades voltadas para a integração entre os participantes.