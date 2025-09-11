SplashUOL
Festa da Padroeira no Santuário Nossa Senhora da Salette

O Santuário Nossa Senhora da Salette, no bairro de Santana, em São Paulo, está promovendo a tradicional Festa da Padroeira. As comemorações já começaram com a Novena, realizada durante a semana sempre às 20h.

Aos finais de semana, a comunidade se reúne na quermesse a partir das 18h, com barracas de comidas típicas, apresentações musicais e atividades voltadas para a integração entre os participantes.

Imagem: Divulgação

Neste ano, a festa celebra dois marcos importantes: os 179 anos da aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França, e os 85 anos da difusão dos trabalhos de evangelização na cidade de São Paulo.

O evento segue até o dia 21 de setembro de 2025, com destaque para o dia 19, data oficial da aparição de Nossa Senhora da Salette.

O Santuário está localizado na Rua Dr. Zuquim, 1.746, Alto de Santana, São Paulo.

