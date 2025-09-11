Ariane Rocha estreia como vilã em filme dirigido por Edson Celulari

"Minha primeira vilã foi na série 'Underland' onde ganhei o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no festival de New Jersey. Mas no longa 'Área de Risco' fizemos um trabalho de mesa bem minucioso de todas as cenas. E muitos debates sobre as personagens a história e muitas leituras também. Chegamos seguros pra gravar, com uma direção impecável do Edson", Declara Ariane.

A atriz, também faz parte do elenco "Senhoras" protagonizado por Nívea Maria e Zezeh Barbosa com direção de Marcela Mariz e Renata Di Carmo. Ariane, interpreta a personagem da atriz Nívea Maria na fase jovem. O filme fala sobre etarismo.

"Estou com oportunidades de papéis mais maduros e interessantes, sei que existe a questão do etarismo na sociedade, mas atualmente, também vejo espaço para atores com experiência profissional para viverem personagens complexos em que o peso da carreira acaba sendo determinante para sustentar o personagem", destaca Ariane. A atriz já participou na rede Globo da novela " Aquele Beijo" e "Sítio do Pica Pau Amarelo".