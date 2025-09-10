Top 10: melhores quadras de tênis, por Santos Dumont Guimarães
À frente da Dumont Tênis em Brasília há 36 anos, Santos Dumont Guimarães construiu uma trajetória marcada pela excelência e tradição no tênis brasileiro.
Com uma metodologia moderna, disciplina e paixão pelo esporte, consolidou sua academia como referência nacional na formação de atletas, revelando e preparando campeões que se destacam no cenário esportivo.
Santos Dumont Guimarães lista as 10 melhores quadras de tênis. Confira:
1 - Centre Court - Wimbledon
2- Philippe Chartrier - Roland Garros
3- Arthur Ashe - Us Open
4- Arena Rod Laver - Austrália Open
5- Stadio Nicola Pietrangeli - Masters 1000 Roma
6- Simone Mathieu - Roland Garros
7- Court Ranier III - Monte Carlo
8- Gerry Weber Stadion - Halle, Alemanha
9- Quadra 1 - Iate Clube de Brasilia
10- Quadra Central - Sociedade Harmonia de Tênis
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.