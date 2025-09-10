Harry e Charles tomam chá em Londres após 18 meses afastados

Mas se o gesto entre pai e filho já é histórico pelo distanciamento dos últimos anos, o cenário da ausência de William torna o quadro ainda mais eloquente. O príncipe de Gales esteve ocupado "como nunca" durante a passagem do irmão por Londres e, simbolicamente, manteve-se distante: em compromissos oficiais no País de Gales, a centenas de quilômetros de onde o pai e Harry se encontravam. É um distanciamento geográfico que reflete a ruptura emocional: há mais de dois anos, William e Harry não trocam uma palavra.

Especialistas em realeza apontam que William está, na verdade, contrariado com essa reaproximação. Para ele, as feridas abertas por Harry nos últimos anos — desde entrevistas polêmicas até as páginas de Spare - ainda estão longe de cicatrizar. E não é só ele: fontes próximas ao Palácio destacam que tanto a rainha Camilla quanto a princesa Catherine também guardam mágoas profundas. A diferença, segundo esses observadores, é que ambas, embora ressentidas, são vistas como menos inflexíveis do que William quando se fala em uma reconciliação.

Do lado de fora, a repercussão foi imediata. O público se divide entre esperança e ceticismo: há quem veja na breve reunião um primeiro passo para reconstruir laços, mas também crescem os rumores de que a saúde de Charles estaria mais fragilizada do que o Palácio admite oficialmente. A imagem do rei, visivelmente mais cansado em suas últimas aparições, apenas alimenta essa especulação.

E agora a dúvida que paira é outra: o que Harry fará com o que foi dito nesse encontro? Nos últimos seis anos, a sua bandeira foi a da transparência absoluta - ou, como muitos definem, a falta de discrição. Livros, entrevistas e documentários revelaram segredos de bastidores que, até então, eram blindados pela realeza. Mas este momento é diferente: talvez a decisão mais importante de sua vida. Se optar pelo silêncio, Harry abrirá espaço para que a reconciliação tenha alguma chance. Se não, caberá a ele lidar não só com as consequências familiares, mas também com a especulação incessante da mídia.