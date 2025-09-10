Harry e Charles tomam chá em Londres após 18 meses afastados
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Londres foi palco de um momento esperado e, de certo modo, improvável: príncipe Harry e o rei Charles finalmente se encontraram em Clarence House, depois de mais de 18 meses sem contato presencial. Foi uma reunião curta -- durou 54 minutos, segundo a imprensa britânica que cronometrou tudo, tempo suficiente para um chá privado que, segundo comunicado do Palácio de Buckingham, aconteceu sem maiores detalhes revelados.
Harry chegou por volta das 17h20, horas depois de ter participado de um evento no Imperial College, e deixou a residência às 18h15, a tempo de seguir para um compromisso ligado ao Invictus Games. Charles havia retornado a Londres pouco antes, vindo de Balmoral, e encaixou a reunião entre compromissos oficiais. Foi, portanto, uma janela estreita, mas carregada de simbolismo.
Mas se o gesto entre pai e filho já é histórico pelo distanciamento dos últimos anos, o cenário da ausência de William torna o quadro ainda mais eloquente. O príncipe de Gales esteve ocupado "como nunca" durante a passagem do irmão por Londres e, simbolicamente, manteve-se distante: em compromissos oficiais no País de Gales, a centenas de quilômetros de onde o pai e Harry se encontravam. É um distanciamento geográfico que reflete a ruptura emocional: há mais de dois anos, William e Harry não trocam uma palavra.
Especialistas em realeza apontam que William está, na verdade, contrariado com essa reaproximação. Para ele, as feridas abertas por Harry nos últimos anos — desde entrevistas polêmicas até as páginas de Spare - ainda estão longe de cicatrizar. E não é só ele: fontes próximas ao Palácio destacam que tanto a rainha Camilla quanto a princesa Catherine também guardam mágoas profundas. A diferença, segundo esses observadores, é que ambas, embora ressentidas, são vistas como menos inflexíveis do que William quando se fala em uma reconciliação.
Do lado de fora, a repercussão foi imediata. O público se divide entre esperança e ceticismo: há quem veja na breve reunião um primeiro passo para reconstruir laços, mas também crescem os rumores de que a saúde de Charles estaria mais fragilizada do que o Palácio admite oficialmente. A imagem do rei, visivelmente mais cansado em suas últimas aparições, apenas alimenta essa especulação.
E agora a dúvida que paira é outra: o que Harry fará com o que foi dito nesse encontro? Nos últimos seis anos, a sua bandeira foi a da transparência absoluta - ou, como muitos definem, a falta de discrição. Livros, entrevistas e documentários revelaram segredos de bastidores que, até então, eram blindados pela realeza. Mas este momento é diferente: talvez a decisão mais importante de sua vida. Se optar pelo silêncio, Harry abrirá espaço para que a reconciliação tenha alguma chance. Se não, caberá a ele lidar não só com as consequências familiares, mas também com a especulação incessante da mídia.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.