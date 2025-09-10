Bruno Montaleone revive Ian Clarke em sequência de romance da Disney

"Foi um momento de virada na minha vida. Eu sempre acreditei que o cinema exigia uma doação diferente, e quando Ian apareceu, foi especial, não apenas pelo tamanho do personagem mas porque foi a sétima arte que me motivou a ser ator. É um personagem que já vinha carregado de expectativa das fãs, e eu sabia que não poderia oferecer nada menos do que uma entrega completa", contou o ator.

A preparação não foi protocolar: o ator carioca se hospedou em uma fazenda, conviveu com cavalos, praticou equitação e procurou incorporar a rotina de um homem do século XIX.

Ele relembra: "Eu não queria apenas vestir o figurino e decorar o texto. Precisava sentir no corpo como seria viver naquela época, com o peso das roupas, esse ritmo mais lento da vida, a relação íntima com a natureza. Essa espécie de imersão me deu segurança para, diante das câmeras, não estar interpretando o Ian, mas vivendo o Ian. Acho que o público sente quando o ator se doa de verdade, e foi isso que eu busquei", explicou.

Montaleone, no entanto, não quis se deixar aprisionar apenas pelo romance que fez da produção nacional da Disney um sucesso. Pouco depois, ele assumiu um desafio radicalmente distinto ao interpretar Marco de Maria, ex-companheiro de Ney Matogrosso, em "Homem Com H". "Foi quase como trocar a fantasia por carne e osso. Marco foi um personagem que me fez encarar dores, contradições, fragilidades. Foi um trabalho de bastante sensibilidade, porque não dava pra se esconder atrás de encantamento, e era preciso expor a verdade nua e crua de uma história real. Esses contrastes me alimentam como ator, me lembram do porquê escolhi essa profissão", destacou.

Com o êxito de "Perdida", que primeiro conquistou as salas de cinema e, meses depois, chegou ao catálogo do Disney+, a sequência, "Encontrada", já está confirmada, e Bruno retorna ao papel que marcou sua carreira. Dessa vez, promete novas facetas de Ian Clarke, um personagem em expansão. Ele comenta: "Ele não é mais o mesmo do primeiro filme, assim como eu não sou o mesmo ator de um ano atrás. Acredito que essa maturidade vai aparecer na tela. O que eu mais quero é que o público volte a acreditar na força de uma boa história de amor, daquelas que nos fazem suspirar, mas também refletir sobre nós mesmos", finaliza.